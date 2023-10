OmniSwitch Milestone Plugin: da ALE videosorveglianza no stop

Per garantire maggiore sicurezza nella videosorveglianza Alcatel-Lucent Enterprise ha annunciato l’OmniSwitch Milestone Plugin.

Il plugin offre una maggiore sicurezza e una migliore efficienza di rete alle organizzazioni che gestiscono reti di videosorveglianza mission-critical, dove il tempo di attività delle telecamere è essenziale.

La soluzione di service assurance consente il troubleshooting da remoto per problemi tipici delle telecamere direttamente dal VMS Milestone. I team operativi possono ripristinare comodamente le telecamere offline e implementare prontamente le soluzioni, risparmiando tempo ed evitando inutili visite in loco al team IT.

I vantaggi di Alcatel-Lucent OmniSwitch Milestone Plugin includono:

Visibilità dello stato della telecamera: visualizzazione immediata dello stato di funzionamento della videosorveglianza, del consumo di Power over Ethernet (PoE) e della potenza massima PoE disponibile.

Test e troubleshooting da remoto. È possibile testare lo stato delle singole telecamere con un solo clic, con l’opzione di ripristino, se necessario. Assicurare l’alimentazione dei dispositivi critici in qualsiasi circostanza, grazie alla priorità PoE stabilita per ogni telecamera.

Rapido recupero delle informazioni. Visualizzazione in tempo reale delle informazioni sullo switch di rete e sul suo stato, compresi modello, versione, indirizzo IP, posizione, consumo PoE e temperatura.

Gestione degli allarmi. Inoltro degli eventi al gestore degli allarmi per la

risoluzione proattiva dei problemi con OmniSwitch. Maggiore sicurezza informatica. Blocca le porte alle telecamere per evitare manomissioni esterne e aumentare la sicurezza della rete.

Priorità all’integrazione senza soluzione di continuità

“Siamo lieti di presentare l’Alcatel-Lucent OmniSwitch Milestone Plugin. Quest’ultima dà priorità all’integrazione senza soluzione di continuità e alla videosorveglianza senza interruzioni per le aziende e le organizzazioni di tutto il mondo. La nostra determinazione a fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità, in linea con le loro esigenze, fa sì che questa soluzione offra un modo più semplice per mantenere un ambiente fisicamente sicuro, aumentando al contempo l’efficienza“, afferma Stephan Robineau, EVP, Network Business Division, Alcatel-Lucent Enterprise e Presidente di ALE USA.

Con questo nuovo plugin, disponibile gratuitamente, ALE porta la cybersecurity nel mondo della sicurezza fisica. E offre reti di videosorveglianza resilienti, sicure ed efficienti.

Alcatel-Lucent OmniSwitch Milestone Plugin è disponibile nel Technology Partner Finder di Milestone Systems.