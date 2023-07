OmniVista Cirrus: pronta la Release 10

Alcatel-Lucent Enterprise ha annunciato il rilascio di Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus Release 10, il suo sistema di gestione di rete Software-as-a-Service (SaaS) basato sul cloud, di nuova generazione.

La piattaforma cloud scalabile e sicura offre un’interfaccia utente intuitiva e flussi di lavoro semplificati per la configurazione e il monitoraggio degli Access Point Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar WLAN, garantendo alle aziende maggiore controllo, flessibilità e semplicità.

Con un modello basato su abbonamento, OmniVista Cirrus 10 consente alle aziende di far fronte alle esigenze digitali in continua evoluzione, tra cui:

Maggiori aspettative di scalabilità ed efficienza della rete dovute alla trasformazione digitale.

della rete dovute alla trasformazione digitale. Mobilità e proliferazione dell’IoT che generano una domanda costante di prestazioni di rete elevate e considerazioni sulla sicurezza .





e . Maggiore agilitàper adattarsi alle mutevoli priorità di business e agli aggiornamenti tecnologici.

OmniVista Cirrus 10 soddisfa le esigenze degli utenti della rete

Per supportare i team IT nel superamento di queste sfide, OmniVista Cirrus 10 si basa su un’architettura di micro-servizi cloud-nativa per offrire miglioramenti continui senza tempi di inattività. Con un provisioning semplificato, offre aggiornamenti software automatici che includono patch fondamentali per la sicurezza per una migliore protezione e conformità.

È dotato di funzionalità che soddisfano le esigenze degli utenti della rete. La funzionalità Proactive Service Assurance consente alle aziende di monitorare la Qualità dell’Esperienza (QoE) degli utenti, mentre l’analisi dei dati dettagliata della rete e degli utenti fornisce informazioni preziose per ottimizzare le performance.

OmniVista Cirrus 10 contribuisce a snellire le operazioni IT semplificando quelle di gestione e di troubleshooting, in particolare nelle implementazioni distribuite con personale IT limitato.

Una soluzione software-as-a-service perfettamente adattabile

La piattaforma cloud include Unified Policy Access Manager (UPAM), un servizio NAC (Network Access Control) che fornisce autenticazione sicura, gestione dei ruoli e applicazione delle policy a livello aziendale per dipendenti, ospiti, utenti BYOD e dispositivi IoT.

La piattaforma, basata su API completamente aperte, può integrarsi perfettamente con sistemi terze parti ed è altamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze dei team IT, consentendo loro di implementare nuovi servizi o aggiornare quelli esistenti senza alcuna interruzione a livello di rete.

Stephan Robineau, Executive Vice President della Network Business Division di ALE dichiara: “Il nostro obiettivo è fare di OmniVista Cirrus 10 la piattaforma definitiva per la gestione di LAN, WLAN, SD-WAN, IoT e sicurezza attraverso una singola interfaccia unificata. Consentendo così alle aziende di abbracciare la trasformazione digitale, di migliorare l’esperienza degli utenti e di semplificare le operazioni IT, garantendo al contempo scalabilità e sicurezza, per una riduzione del TCO“.

La nuova versione di OmniVista Cirrus 10 continuerà a evolversi e a incorporare funzionalità all’avanguardia. In futuro, sarà integrato con OmniVista Network Advisor per portare il processo decisionale basato sull’intelligenza artificiale nelle operazioni IT.

La soluzione software-as-a-service può essere adattata alle esigenze di business in base al consumo ed è quindi disponibile con una varietà di opzioni di pagamento flessibili.