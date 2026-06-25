OPPO lancia Enco Air5 e Air5s in Italia: nuovi auricolari con ANC avanzata

OPPO, attiva nel settore degli smart device, ha presentato in Italia OPPO Enco Air5 e OPPO Enco Air5s, i nuovi auricolari true wireless pensati per offrire un’esperienza audio ancora più completa, intelligente e accessibile. I due nuovi modelli ampliano la famiglia Enco Air5, affiancandosi a OPPO Enco Air5 Pro, già presentati in occasione del lancio di OPPO Find X9 Ultra, e rispondono a esigenze d’ascolto diverse: dalla cancellazione del rumore di livello flagship all’autonomia prolungata, fino al comfort ultraleggero del design semi-in-ear.

Con la nuova gamma, OPPO conferma il proprio impegno nel rendere le tecnologie audio più avanzate parte della quotidianità degli utenti, combinando cancellazione attiva del rumore, driver da 12 mm, funzioni AI e connettività intelligente in prodotti versatili, pensati per accompagnare lavoro, studio, viaggio e tempo libero.

OPPO Enco Air5: più silenzio, bassi profondi e fino a 54 ore di autonomia

OPPO Enco Air5 porta la cancellazione attiva del rumore a un livello superiore nella sua categoria, offrendo una riduzione del rumore fino a 52 dB su una gamma di frequenze ultra-wide fino a 5.000 Hz. Grazie all’architettura ANC dual-feed e al sistema a tre microfoni su ciascun auricolare, Enco Air5 analizza in tempo reale i rumori circostanti e regola dinamicamente la cancellazione del rumore, garantendo un ascolto più stabile e immersivo in scenari quotidiani come spostamenti, ufficio e viaggi.

La qualità delle chiamate è supportata dal modello di riduzione del rumore basato su AI di OPPO, che lavora insieme al sistema a tre microfoni per migliorare la chiarezza della voce anche in ambienti rumorosi. Gli auricolari sono inoltre progettati per mantenere una qualità di chiamata chiara e stabile anche in presenza di vento fino a 20 km/h.

Sul fronte audio, OPPO Enco Air5 integra un Dynamic Bass Driver da 12 mm, capace di offrire bassi più profondi e una resa sonora più potente. Il design della cavità acustica e OPPO Alive Audio contribuiscono a creare un suono più naturale, spazioso e coinvolgente, pensato per rendere musica, video e podcast più immersivi.

Progettati per accompagnare l’utente a lungo, gli auricolari pesano solo 4,3 grammi ciascuno, sono certificati IP55 per la resistenza a polvere e acqua e offrono fino a 13 ore di riproduzione con una singola carica, che arrivano fino a 54 ore complessive con la custodia. La certificazione TÜV Rheinland Battery Health conferma inoltre la capacità della batteria di mantenere almeno l’80% della sua salute dopo 1.000 cicli di ricarica.

Grazie al supporto al Bluetooth 6.1 e alla connessione simultanea a due dispositivi, Enco Air5 permette di passare facilmente da smartphone, tablet e PC senza dover ripetere l’associazione. In abbinamento agli smartphone OPPO, le funzioni Tap to Launch consentono di accedere rapidamente ad AI Translate, Google Gemini o Spotify tramite gesture personalizzabili.

OPPO Enco Air5s: i primi auricolari semi-in-ear OPPO con ANC

Con OPPO Enco Air5s, OPPO introduce i suoi primi auricolari semi-in-ear con cancellazione attiva del rumore, pensati per chi cerca una vestibilità leggera e naturale senza rinunciare a prestazioni avanzate. Ogni auricolare pesa appena 3,9 grammi e adotta un design ergonomico semi-in-ear, studiato per adattarsi meglio alla forma dell’orecchio, riducendo pressione e attrito durante l’utilizzo prolungato.

La tecnologia Real-time Adaptive Noise Cancellation regola la riduzione del rumore in base al modo in cui gli auricolari sono indossati, alla forma del canale uditivo e al rumore dell’ambiente circostante. Con una frequenza di campionamento di 800 kHz, Enco Air5s risponde rapidamente ai cambiamenti del suono esterno, offrendo una cancellazione del rumore più stabile e confortevole in diversi contesti quotidiani.

A completare l’esperienza, il Tailored Voice-Canceling System è progettato per ridurre in modo mirato le frequenze vocali e attenuare le conversazioni circostanti, creando uno spazio d’ascolto più concentrato anche in ambienti affollati come bar, mezzi pubblici o uffici condivisi.

Oltre alla tecnologia ANC, Enco Air5s riflette l’attenzione di OPPO per design e comfort. Grazie alla lavorazione Excimer Craftsmanship, gli auricolari combinano una finitura delicatamente luminosa con una superficie liscia e piacevole al tatto, per un prodotto curato sia nell’estetica sia nell’esperienza d’uso.

Il comparto audio si basa su un driver dinamico da 12 mm con bobina Copper-Clad Aluminum Wire, pensato per restituire alti nitidi, bassi incisivi e voci chiare. La funzione Adaptive Sound Enhancement compensa in modo intelligente eventuali dispersioni sonore e ottimizza le diverse frequenze, mentre l’equalizzatore personalizzato a 10 bande consente agli utenti di regolare con maggiore precisione il profilo audio in base alle proprie preferenze.

OPPO Enco Air5s integra inoltre Bluetooth® 6.0, OPPO Smart Bluetooth e Dual Connection Across Systems, per una connessione stabile e un passaggio più fluido tra dispositivi. Le funzioni smart includono Slide Volume Control, per regolare il volume direttamente dagli auricolari, accesso rapido all’assistente vocale e a Spotify, oltre ad AI Translate per traduzioni face-to-face e interpretazione simultanea su dispositivi compatibili. L’autonomia arriva fino a 48 ore complessive con la custodia di ricarica, mentre la certificazione TÜV Rheinland Battery Durability conferma la resistenza della batteria nel tempo.

OPPO Enco Air5 Pro: l’esperienza più completa della gamma

Già lanciati in occasione della presentazione di OPPO Find X9 Ultra, OPPO Enco Air5 Pro rappresentano il modello più avanzato della famiglia Enco Air5. Progettati per offrire una cancellazione del rumore vocale di livello professionale, gli auricolari raggiungono fino a 55 dB di Active Noise Cancellation su una gamma ultra-wide fino a 5.000 Hz, grazie a un sistema ANC dual-feed supportato da tre microfoni su ciascun auricolare.

Il sistema Triple-Mic AI Clear Call migliora la qualità delle chiamate anche in ambienti complessi, isolando la voce dell’utente e riducendo rumori esterni e vento. Il driver da 12 mm con rivestimento in titanio offre bassi potenti, una gamma media più ricca e alti cristallini, mentre il supporto a LHDC 5.0 Ultra HD e Hi-Res Audio consente una riproduzione audio ad alta risoluzione fino a 96 kHz.

Anche sul fronte autonomia e comfort, OPPO Enco Air5 Pro sono progettati per l’uso quotidiano e in mobilità: offrono fino a 54 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica, un design ultraleggero da 4,4 grammi per auricolare e certificazione IP55 per la resistenza a polvere e acqua. Le funzioni smart includono Dual Connection, controlli personalizzabili tramite app HeyMelody, Spotify Tap e accesso diretto alle funzioni di traduzione AI su dispositivi compatibili.