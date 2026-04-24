Find X9 Ultra di OPPO debutta a livello globale

OPPO, attiva a livello globale nel settore degli smart device, ha presentato il suo ultimo smartphone camera flagship: Find X9 Ultra. Progettato per essere la fotocamera definitiva, Find X9 Ultra integra perfettamente hardware ai vertici del settore, tra cui il primo teleobiettivo ottico 10x da 50MP al mondo, sensori doppi da 200MP, videografia di livello professionale e un design unico ispirato a Hasselblad, rendendo per la prima volta questa esperienza fotografica accessibile a una nuova generazione di utenti e creator.

“Find X9 Ultra rappresenta il più grande progresso nella storia dell’imaging OPPO,” ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. “Unendo ottiche all’avanguardia, fotografia computazionale avanzata e potenti strumenti creativi sviluppati in collaborazione con Hasselblad, abbiamo creato un dispositivo professionale che ridefinisce radicalmente la categoria.”

Un sistema fotografico progettato per ridefinire l’imaging mobile

Find X9 Ultra introduce il Hasselblad Master Camera System di nuova generazione. Cinque fotocamere posteriori progettate su misura lavorano in sinergia per offrire prestazioni eccezionali in termini di gamma focale, nitidezza ottica e fedeltà cromatica.

Offrire zoom a lunga distanza sugli smartphone è da sempre una sfida tecnica a causa dei limiti di spazio. Find X9 Ultra raggiunge un importante traguardo introducendo il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con zoom ottico 10x, che garantisce uno zoom ottico reale 10x e uno zoom digitale di qualità ottica 20x, primo nel settore. Al centro di questa innovazione c’è una rivoluzionaria struttura periscopica a prisma con cinque riflessioni, che piega il percorso della luce cinque volte per ospitare una lente 10x, riducendo al contempo del 30% la lunghezza del modulo. Abbinata all’architettura Pristine Optical Path, che elimina il 99,999%1 della luce parassita, e alla stabilizzazione ottica Sensor Shift, consente di ottenere immagini impeccabilmente nitide anche a lunghezze focali elevate.

Combinando un sensore JNL personalizzato da 50MP con l’apertura più luminosa della categoria pari a f/3.5, Find X9 Ultra racchiude essenzialmente la potenza di Find X9 Pro con un teleconverter all’interno di uno smartphone. Dalla cattura delle emozioni di un artista in fondo a uno stadio, alla fotografia naturalistica senza interferenze, il teleobiettivo 10x da 50MP eccelle in ogni scenario.

Accanto al teleobiettivo 10x, troviamo una doppia fotocamera Hasselblad da 200MP. La fotocamera principale Hasselblad Ultra-Sensing da 200MP integra il nuovo sensore Sony LYTIA 901 da 1/1,12 pollici. Con un’apertura f/1.5, eguaglia l’assorbimento di luce delle fotocamere principali da 1 pollice della generazione precedente. A supporto, il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing 3x da 200MP integra un sensore da 1/1,28 pollici, il più grande della sua categoria. Un prisma Hyper Light personalizzato e un’apertura f/2.2 massimizzano l’ingresso di luce per prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la distanza minima di messa a fuoco di 15 cm consente di utilizzarlo anche come straordinaria lente macro.

A completare il sistema ottico c’è una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP che cattura il 56%2 di luce in più per panorami ampi, insieme a una True Color Camera di nuova generazione. Questo sensore multispettrale misura con precisione il bilanciamento del bianco per una resa cromatica più naturale. Funziona perfettamente con foto, motion photo e video, garantendo colori sempre fedeli alla realtà.

Combinando queste fotocamere ad alta risoluzione con il ritaglio di qualità ottica, Find X9 Ultra offre un’ampia gamma di inquadrature da 14 mm fino a 460 mm, mettendo a disposizione un completo toolkit creativo direttamente in tasca.

L’esperienza Hasselblad autentica

Frutto di cinque anni di intensa collaborazione in R&D, Find X9 Ultra rappresenta un importante passo avanti, integrando perfettamente un’autentica esperienza di scatto Hasselblad con una gamma di accessori professionali.

La nuova Hasselblad Master Mode offre il massimo controllo creativo. Grazie a una pipeline di imaging completamente rinnovata, evita il tone mapping aggressivo tipico degli smartphone, permettendo di catturare immagini estremamente dettagliate e naturali, prive di elaborazioni artificiali eccessive.

Sfruttando la potenza dei quattro sensori posteriori ad alta risoluzione, Hasselblad Master Mode consente di scattare in 50MP JPEG MAX e 50MP RAW MAX, offrendo qualità ottica su sei diverse lunghezze focali: 14 mm, 23 mm, 47 mm, 70 mm, 139 mm e 230 mm. Per personalizzare ulteriormente la propria visione creativa, è possibile scegliere tra nove simulazioni di pellicola classiche o creare preset fotografici personalizzati.

Per i creator che desiderano ancora più controllo e portata, OPPO introduce il Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit, un ecosistema esclusivo di accessori professionali.

La OPPO Hasselblad Explorer Case integra un pulsante a due stadi per messa a fuoco e scatto, insieme a una ghiera per il controllo fluido dello zoom, offrendo un’esperienza tattile autentica simile a quella di una fotocamera tradizionale. Quando la distanza diventa una sfida, il teleconverter OPPO Hasselblad 300mm Explorer apre nuove possibilità creative. Dotato di 16 elementi in vetro all’interno di un robusto corpo interamente in metallo, questo obiettivo di precisione si collega direttamente al teleobiettivo 3x per offrire una lunghezza focale equivalente a 300 mm e uno zoom ottico 13x. Abbinato al sensore da 200MP, consente di ottenere risultati incredibilmente nitidi anche a 30x e oltre.

Video cinematografici per ambizioni professionali

Find X9 Ultra porta la stessa qualità professionale anche nei video, introducendo le capacità cinematografiche più avanzate finora realizzate da OPPO.

Grazie a questo potente sistema fotografico, Find X9 Ultra supporta la registrazione 4K 60fps Dolby Vision HDR, mantenendo una qualità di zoom impeccabile da 0,6x fino a 30x. Spingendo oltre i limiti della videografia mobile, la doppia fotocamera Hasselblad da 200MP consente riprese cinematiche in 4K a 120fps e introduce la registrazione 8K a 30fps, una novità assoluta per un flagship OPPO, offrendo ai creator la massima flessibilità in fase di editing.

Per i professionisti che richiedono il massimo controllo, Find X9 Ultra introduce O-Log2, un profilo che preserva maggiori dettagli nelle ombre e riduce significativamente il deterioramento dell’immagine, offrendo una gamma dinamica più ampia per il color grading. Certificato con ACES, il materiale si integra perfettamente nei flussi di lavoro professionali.

Il controllo creativo si amplia ulteriormente grazie al supporto 3D LUT. Gli utenti possono caricare LUT di terze parti direttamente sul dispositivo per monitorare in tempo reale la color correction. Con la funzione LUT Burn-in, il profilo colore viene integrato direttamente nel file video, offrendo risultati cinematografici immediati senza necessità di editing aggiuntivo.

Inoltre, OPPO collabora strettamente con Meta per ottimizzare la condivisione video su Instagram. Gli utenti di Find X9 Ultra possono così ottenere una qualità video quasi senza perdita, dalla cattura alla condivisione.

Prestazioni senza compromessi per flussi di lavoro creativi

Per supportare esigenze creative intensive, Find X9 Ultra è progettato per offrire velocità e prestazioni costanti senza compromessi.

Il display AMOLED QHD+ da 6,82 pollici a 144Hz raggiunge una luminosità di picco HDR di 3.600 nit, scendendo fino a 1 nit per un comfort visivo ottimale in ambienti bui. Il chip Display P3 Pro di OPPO e i materiali luminosi aggiornati garantiscono una precisione cromatica ai vertici del settore, ottimizzano i consumi e riducono il motion blur.

All’interno, la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5, insieme a una camera di vapore avanzata e a una Encapsulated Thermal Unit, assicura prestazioni fluide e costanti anche durante attività intensive, come la registrazione video in 8K.

Ad alimentare il dispositivo è una batteria OPPO Silicon-Carbon da 7.050 mAh, tra le più capienti mai viste su un camera flagship. Abbinata al nuovo chip di gestione PowerCore, garantisce un’intera giornata di creazione di contenuti. Quando necessario, la ricarica 100W SUPERVOOC™ cablata e 50W AIRVOOC™ wireless riportano rapidamente il dispositivo in piena operatività.

Design ispirato al mondo della fotografia

Ispirato direttamente all’iconica Hasselblad X2D, Find X9 Ultra integra i loghi OPPO e Hasselblad allineati orizzontalmente su una cover posteriore in pelle vegana eco-friendly.

Il modulo fotocamera introduce il nuovo Master Lens Design, con un dettaglio esagonale che richiama le lamelle del diaframma delle fotocamere professionali, conferendo al dispositivo un’estetica distintiva e premium.

Find X9 Ultra è disponibile in due finiture: Tundra Umber, che richiama il minimalismo scandinavo e l’eleganza naturale dei ghiacciai, e Canyon Orange, realizzata in fibra di grado aeronautico, resistente e al tempo stesso sottile.

Grazie all’architettura OPPO Armor Shield, Find X9 Ultra è progettato per resistere a un utilizzo intensivo. Le certificazioni IP66, IP68 e IP693 garantiscono protezione completa da acqua e polvere, permettendo di creare contenuti anche in condizioni estreme.

Il nuovo ColorOS 16

A completare l’hardware di altissimo livello, Find X9 Ultra introduce il nuovo ColorOS 16, offrendo un’esperienza software più pulita, intelligente e altamente personalizzata grazie all’AI.

Il nuovo Live Space organizza le notifiche in una capsula interattiva e minimale, mentre un semplice tocco o uno swipe verso l’alto consente di navigarle facilmente.

Per un’organizzazione immediata, uno swipe a tre dita o la pressione dello Snap Key attiva AI Mind Space, che cattura e organizza automaticamente i contenuti sullo schermo. All’interno, AI Bill Manager registra pagamenti digitali e scontrini fisici, trasformandoli in informazioni chiare sulle spese.

AI Mind Pilot4 porta l’assistenza personalizzata a un livello superiore, coordinando in modo intelligente più modelli AI e selezionando automaticamente quello più adatto per ogni attività.

Per chi viaggia, AI Menu Translation offre un’esperienza avanzata, generando anche rappresentazioni visive delle portate per rendere l’ordinazione all’estero semplice e immediata.