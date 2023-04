Opuscoli in formato A4 orizzontale con Canon

Canon ha annunciato di aver ampliato la gamma di soluzioni per la finitura in linea delle stampanti digitali imagePRESS con una nuova unità per la creazione di opuscoli in formato A4 orizzontale.

Con la nuova unità per la creazione di opuscoli serie BLM5000 prodotta da Plockmatic, Canon amplia la gamma di soluzioni per la finitura in linea offerta con le stampanti digitali imagePRESS V1000 e V1350.

Progettato per i clienti con volumi di produzione medio-alti, l’unità offre la possibilità di creare opuscoli di formato A4 e Letter orizzontale, oltre ai normali opuscoli con orientamento verticale. L’unità consente la piegatura con dorso squadrato e la rifilatura al vivo sui tre lati per eliminare l’effetto scalato che si crea lungo il bordo esterno in seguito alla piegatura di più fogli impilati. Disponibile con testine di pinzatura da 50 o 35 fogli e con testine di pinzatura a sella da 35 fogli, BLM5000 amplia le possibilità applicative delle aziende di stampa, soprattutto per quelle realtà che producono banner utilizzando la stampante imagePRESS.

L’unità per la creazione di opuscoli in formato A4 orizzontale BLM5000 si unisce ai sistemi Plockmatic BLM 550+ e BLM 50/35 nella gamma di dispositivi per la finitura ad alte prestazioni di terzi offerta da Canon, consentendo la creazione di soluzioni di produzione end-to-end personalizzate e altamente automatizzate. L’integrazione di questi sistemi consente ai fornitori di servizi di stampa di diversificare la propria offerta, creando maggiori opportunità di crescita del business.

Jennifer Kolloczek, European Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print di Canon Europe ha commentato: “I fornitori di servizi di stampa sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per la produzione a medie-alte tirature di documenti dall’aspetto professionale, pur mantenendo o incrementando la redditività e la produttività. Questo richiede flussi di lavoro end-to-end più fluidi, dove le soluzioni di finitura in linea efficienti sono determinanti per il successo. I nuovi sistemi di stampa di produzione Canon imagePRESS possono gestire un’ampia gamma di supporti e formati, garantendo livelli eccezionali di qualità immagine. Con il lancio della nuova serie BLM5000, aggiungiamo un’ulteriore funzionalità di automazione alla serie imagePRESS per la creazione di opuscoli in formato A4 orizzontale – un formato spesso richiesto per brochure, guide e lookbook di elevata qualità.”

La serie BLM5000 sarà distribuita direttamente da Canon in tutta la regione EMEA, per la configurazione in linea con un sistema imagePRESS V1000 o V1350.