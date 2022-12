Per backup su nastri LTO ancora più vantaggiosi

Overland-Tandberg ha annunciato di aver tagliato il listino prezzi dei nastri LTO Ultrium data cartridge.

Imbattibili sul fronte dei costi per TB, in grado di garantire elevati livelli di affidabilità e durata nel tempo ai massimi livelli e di offrire fino a 45 TB*di spazio per singolo supporto, i nastri LTO 7, 8 e 9 rappresentano oggi la tipologia di media ideale su cui fare affidamento per i propri backup.

Oltre a essere economicamente vantaggiosi rispetto alle altre tecnologie, le soluzioni a nastro di Overland-Tandberg consentono l’implementazione di strategie di backup air-gapped, dove i dati sono isolati da Internet, quindi, al riparo da possibili attacchi da parte di hacker.

In grado di soddisfare ogni tipo di esigenza sia sul fronte della capacità di archiviazione, sia delle prestazioni, la tecnologia LTO è oggi uno standard affermato, che può vantare un totale di oltre 25.000PB (25 Exabyte) di dati archiviati a livello mondiale.

Per soddisfare al meglio le esigenze di ogni tipo di realtà, Overland-Tandberg offre poi a catalogo una serie di soluzioni di backup protette da air-gap, che comprendono sia lettori interni ed esterni per nastri LTO 7, 8 e 9, sia proposte rackmount robotizzate, in grado di offrire una capacità di archiviazione di oltre 25 PB e transfer rate fino a 113,4 TB/hr.

Come dichiarato in una nota ufficiale da Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg: «I supporti LTO offrono i costi più bassi per terabyte a livello assoluto e sono in grado di garantire la massima affidabilità nel tempo, due caratteristiche che li stanno facendo sempre più apprezzare da decine di migliaia di realtà in tutto il mondo. La decisione di ritoccare verso il basso il costo dei nastri LTO, a maggior ragione in un momento in cui assistiamo a un generale aumento dei prezzi, ci auspichiamo possa essere per molte aziende un incentivo concreto nel proteggere i propri dati e asset digitali in modo adeguato, senza procrastinare ulteriormente quella che per tutti dovrebbe essere già diventata una necessità di primaria importanza».

*con fattore di compressione 2.5:1