PNY: le novità al Computex 2023

PNY presenta al COMPUTEX 2023 diversi nuovi prodotti innovativi, come le nuove schede grafiche VERTO GeForce RTX 4060 Family, una nuova edizione bianca della memoria PNY XLR8 Gaming MAKO RGB DDR5, nonché un nuovo prodotto di archiviazione SSD portatile e un esclusivo dissipatore di calore attivo M.2 ad alte prestazioni con software di monitoraggio, ideale per il raffreddamento dei più recenti dispositivi di archiviazione PCIe Gen5 NVMe.

Novità: Famiglia di schede grafiche PNY GeForce RTX 4060

La famiglia PNY GeForce RTX 4060 è l’ultima aggiunta alla rivoluzionaria serie di GPU NVIDIA GeForce RTX 40 e sarà disponibile in tre diverse configurazioni: XLR8 Gaming RGB Overclocked Triple Fan, XLR8 Gaming RGB Triple Fan e PNY Dual Fan edition. La famiglia GeForce RTX 4060 di PNY è progettata per offrire prestazioni incredibili a giocatori e creatori con una risoluzione di 1080P a 100 fotogrammi al secondo con Ray Tracing e DLSS 3. La famiglia di prodotti GeForce RTX 4060 offre tutti i progressi dell’architettura NVIDIA Ada Lovelace – incluso il rendering neurale DLSS 3, le tecnologie di ray-tracing di terza generazione con frame rate elevati e un NVIDIA Encoder di ottava generazione (NVENC) con codifica AV1.

Modelli GeForce RTX 4060 Ti

I modelli GeForce RTX 4060 Ti ampliano la gamma di memorie PNY con opzioni da 16 GB e 8 GB. Il raffreddamento è notevole anche durante l’esecuzione di giochi ad alto consumo di risorse e la creazione di contenuti, grazie a due ventole da 90 mm su un design compatto a doppia ventola e a tre ventole da 90 mm su un design a tripla ventola XLR8 Gaming. I modelli GeForce RTX 4060 Ti 16GB e 8GB VERTO sono dotati di un elegante backplate in alluminio per proteggere i componenti sensibili e di prese d’aria per dissipare ulteriormente il calore. Tre tubi di calore in rame sulle GPU XLR8 Gaming VERTO e due tubi di calore in rame sulle GPU PNY VERTO si abbinano a una base in rame per offrire il massimo potenziale di raffreddamento nel design PNY più compatto di sempre. Il design compatto a doppio slot e il potente connettore di alimentazione singolo a 8 pin offrono una maggiore compatibilità con una gamma più ampia di chassis di computer senza compromettere le prestazioni.

PNY GeForce RTX 4060

I modelli 4060 sono prodotti con la stessa precisione e maestria e con caratteristiche paragonabili a quelle della loro controparte Ti. Le GPU GeForce RTX 4060 sono progettate con due ventole da 90 mm sul modello PNY VERTO e tre ventole da 80 mm sui modelli XLR8 Gaming a tripla ventola per massimizzare il raffreddamento in combinazione con due tubi di calore in rame e la base in rame. I modelli GeForce RTX 4060 continuano a offrire una compatibilità estesa con un potente connettore di alimentazione singolo a 8 pin sul design compatto a doppio slot di PNY. Il flusso d’aria massimizzato attraverso le prese d’aria meticolosamente tagliate sul resistente backplate in alluminio consente di dissipare ulteriormente il calore.

Le schede grafiche compatte, silenziose e uniche della serie VERTO

PNY esporrà al Computex anche la GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, uno dei modelli GeForce RTX 4090 più compatti sul mercato, che consente l’utilizzo in una gamma più ampia di case per computer, nonché i modelli PNY GeForce RTX 4080 e 4070 Ti XLR8 Gaming EPIC-X RGB, tra le schede grafiche più silenziose disponibili secondo TechPowerUp; entrambi hanno vinto il premio Editor’s Choice.

Novità: PNY XLR8 DDR5 6400MHz /6000MHz CL40 MAKO RGB Desktop Memory – White Edition

PNY presenterà inoltre la sua ultima memoria desktop XLR8 MAKO RGB DDR5 con un dissipatore di calore bianco che si abbina perfettamente ai PC da gioco bianchi. Progettata per prestazioni estreme, la memoria PNY XLR8 MAKO RGB DDR5 è disponibile con velocità di 6400 MHz e 6000 MHz, con bassa latenza CAS 40 e con capacità fino a 32 GB. Supporta sia Intel XMP 3.0 che AMD EXPO, offrendo agli utenti la facilità di overclocking con un solo click. L’esclusivo design del diffusore di calore “SHARK” presenta tagli seghettati che si ispirano alle branchie degli squali per massimizzare la superficie e favorire l’efficienza termica. PNY XLR8 MAKO RGB DDR5 combina prestazioni di overclocking estreme e funzionamento a freddo con effetti di luce bellissimi e accattivanti.

Novità: PNY NVMe M.2 SSD Dual Fan Heatsink

PNY presenterà al COMPUTEX 2023 l’innovativo dissipatore a doppia ventola per SSD NVMe M.2. Il suo design a doppia ventola, unico ed estremamente efficiente, è in grado di raffreddare anche le più recenti unità SSD PCIe NVMe Gen5 dalle prestazioni estreme. Inoltre, è in programma una versione con illuminazione ARGB, progettata per fornire ai PC e ai sistemi di gioco personalizzati una grafica abbagliante e colorata. Gli utenti potranno monitorare le velocità delle ventole e le temperature delle unità SSD e, con i modelli dotati di ARGB, controllare l’illuminazione colorata utilizzando il software PNY VelocityX.

Infine, alla fiera sarà esposta l’intera gamma di SSD PCIe NVMe Gen4, schede microSD, unità flash e memorie portatili di PNY, tra cui CS3140, CS2241 e l’SSD portatile Elite-X USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps).

Tutti questi prodotti saranno presentati in esclusiva al Computex, ma non sono ancora disponibili in Europa.