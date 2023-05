PRISMAcolor Manager: da Canon il software che semplifica e ottimizza la gestione del colore

PRISMAcolor Manager è il nuovo software in cloud di Canon per la gestione del colore. I fornitori di servizi di stampa (PSP) possono calibrare e validare il colore per stampanti a toner e inkjet CMYK, siano esse stampanti Canon o di terzi, anche qualora si trovino in più sedi. PRISMAcolor Manager verifica l’accuratezza del colore rispetto a standard industriali predefiniti, attraverso un processo semplice e graduale, che esegue rigorosi controlli di qualità e uniformità. Il software opera sia rispettando gli standard dettati da FOGRA e IDEAlliance, che eventuali riferimenti target definiti dall’utente. Questo permette agli operatori di poter fissare dei precisi obiettivi di fedeltà cromatica, replicando con estremo dettaglio i colori stampati anche a distanza di tempo o con device dislocati in diverse aree.

PRISMAcolor Manager permette ai PSP di verificare e visualizzare la qualità cromatica delle stampe digitali rispetto a target prestabiliti, strutturando in modo chiaro il processo di misurazione del colore. Il software raccoglie analizza i dati di gestione colore delle diverse stampanti utilizzate. Vengono poi convalidati i risultati di queste analisi rispetto a standard definiti. E’ possibile valutare le misurazioni del colore, dall’inizializzazione alla creazione dei report, avvalendosi di semplici animazioni che mostrano ogni passaggio

Il software, dotato di un’interfaccia intuitiva, può essere utilizzato da qualsiasi operatore, riducendo i dispendiosi errori di stampa e ottimizzando le risorse interne. Per garantire gli standard di qualità cromatica, vengono inviate automaticamente le patch di misurazione con le impostazioni corrette al server di stampa PRISMAsync o Fiery. In alternativa, le istruzioni sono disponibili per l’operatore visualizzabili a monitor. Durante la misurazione, al termine di ogni singolo passaggio, le misurazioni sono visualizzate in tempo reale.

Utilizzando PRISMAcolor Manager, gli operatori possono confermare la qualità del colore in quattro modi:

Da un server di stampa PRISMAsync, le patch vengono stampate con le impostazioni corrette e misurate tramite i sensori colore integrati nella stampante. Le approvazioni vengono quindi caricate su PRISMAcolor Manager. L’intero processo avviene in modo automatico. Da PRISMAcolor Manager, le patch di prova con codice ID vengono stampate automaticamente con le impostazioni colore corrette su un sistema CYMK dotato di controller PRISMAsync o Fiery e facilmente misurate tramite un dispositivo X-Rite i1 Pro o iSis. I risultati di approvazione del test sono legati al relativo codice ID. Le patch di prova con codice ID possono essere scaricate da PRISMAcolor Manager e stampate manualmente su una stampante CMYK abilitata SNMP, utilizzando le impostazioni colore visualizzate in PRISMAcolor Manager. Vengono poi facilmente misurate tramite PRISMAcolor Manager con gli strumenti X-Rite i1 o iSis e i risultati della validazione restano sempre legati tramite il codice ID. Le patch di prova standard per la validazione cromatica vengono misurate tramite PRISMAcolor Manager tramite gli strumenti X-Rite i1 Pro o iSis.

“L’ottimizzazione del colore e la fedeltà cromatica è fondamentale per i fornitori di servizi di stampa” ha commentato Jennifer Kolloczek, European Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print di Canon Europe. “Monitorare la qualità del colore e garantire che sia in linea con gli standard industriali può essere complesso e dispendioso in termini di tempo e spesso richiede la presenza di un esperto. Per i PSP che utilizzano un parco stampanti misto, ovvero di diversi brand e tipologie, il processo di misurazione e analisi della qualità e dell’uniformità del colore può essere ancora più difficile. PRISMAcolor Manager offre uno strumento semplice e indipendente dalla stampante per supportare questi processi. Inoltre, grazie all’intuitiva interfaccia utente qualsiasi operatore può eseguire il processo di approvazione.”

PRISMAcolor Manager sarà disponibile a partire da maggio 2023 su PRISMA Home.