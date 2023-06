Qualcomm Video Collaboration Platform c’è

Qualcomm Technologies ha presentato oggi la Qualcomm Video Collaboration Platform. Si tratta di una nuova suite di soluzioni per la collaborazione video che consente ai produttori di apparecchiature originali di progettare e distribuire facilmente prodotti per videoconferenze dotati di video, audio e intelligenza artificiale personalizzabili sul dispositivo.

Di venta, così, possibile offrire esperienze di riunione virtuale coinvolgenti in ambienti aziendali, sanitari, educativi e domestici. La piattaforma Qualcomm Video Collaboration Platform è una soluzione unica che fornisce funzionalità hardware e software essenziali specificamente studiate per le videoconferenze. Grazie ad essa, i clienti possono progettare e distribuire rapidamente un’ampia gamma di prodotti per videoconferenze, dai sistemi di collaborazione video aziendali e dalle huddle room alle lavagne digitali, ai controller touch e ai dispositivi personali per la casa.

Qualcomm Video Collaboration Platform, collaborazione video all’avanguardia

Con il supporto di Android e Linux, le tre piattaforme ricche di intelligenza artificiale offrono una maggiore flessibilità e capacità di personalizzare e distribuire prodotti per videoconferenze in ambienti diversi. Le innovazioni di Qualcomm Technologies lavorano insieme per offrire funzionalità che eliminano le distrazioni, migliorano la produttività e consentono di sentirsi più connessi, creando un’esperienza visiva uguale per tutti i partecipanti.

Con i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale generativa, le future esperienze di riunione offriranno funzionalità video, vocali e testuali ancora più avanzate. I dispositivi di collaborazione con supporto hardware dedicato per l’accelerazione AI on-chip saranno in grado di ottimizzare queste esperienze suddividendo i carichi di lavoro tra il cloud e il dispositivo edge-based.

Qualcomm Technologies ha lavorato in tandem con diversi esperti del settore. Obiettivo: creare un ecosistema di piattaforme di collaborazione video hardware e software da cui i clienti possono partire per lo sviluppo dei propri prodotti, commercializzarli in tempi più brevi e massimizzare le proprie risorse sulle funzionalità differenzianti.

La suite Qualcomm Video Collaboration Platform comprende:

Qualcomm Video Collaboration VC5: consente esperienze di videoconferenza di alto livello grazie a funzioni audio e video AI pronte all’uso o personalizzabili, sviluppate appositamente per gli ambienti aziendali. Utilizza il design di riferimento hardware-meets-software per lanciare rapidamente sistemi di conferenza all-in-one e front-of-room. I chipset supportati includono: Qualcomm QCS8250 e Qualcomm QCS7230 e prossimamente Qualcomm QCS8550.

Qualcomm Video Collaboration VC3: offre funzioni avanzate di videoconferenza, tra cui il supporto di più telecamere ultra-HD, il Wi-Fi 6E e funzioni avanzate di audio e video AI che offrono esperienze superiori ma per dispositivi meno esigenti in termini di funzionalità. Offre la massima flessibilità nella progettazione e nella distribuzione di prodotti per videoconferenze per un'ampia gamma di utilizzi, dai sistemi per sale riunioni e telecamere per videoconferenze alle barre video USB e ai dispositivi personali. I chipset supportati includono: Qualcomm QCS6490 e Qualcomm QCS5430 e Qualcomm QCS610.

Qualcomm Video Collaboration VC1: integra potenti prestazioni di calcolo, robusta connettività e funzionalità multimediali in un'unica soluzione appositamente progettata per accessori per videoconferenze di alta qualità, come controller touch, programmatori di sale riunioni e tablet, per risparmiare tempo e costi di sviluppo. Chipset supportati: Qualcomm QCS6125 e Qualcomm QCS610.

Un unico punto di riferimento

“L’intelligenza artificiale generativa sta rapidamente rivoluzionando il modo in cui lavoriamo, impariamo e ci connettiamo gli uni con gli altri a un ritmo incalzante, consentendo esperienze più adattive e immersive che mai”, ha dichiarato Dev Singh, Vice President, Business Development e Head of Building, Enterprise & Industrial Automation, Qualcomm Technologies.

“La Qualcomm Video Collaboration Platform – e Qualcomm Technologies nel suo complesso – offre ai nostri clienti un unico punto di riferimento per le tecnologie di cui hanno bisogno per sviluppare una varietà di tipi diversi di dispositivi per conferenze”.