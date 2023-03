Edge Labs per i clienti Arrow e Qualcomm

Arrow Electronics ha annunciato la creazione di Edge Labs, un nuovo centro di eccellenza (CoE), che aiuterà i clienti ad accelerare lo sviluppo di dispositivi edge intelligenti e connessi basati sulle soluzioni di Qualcomm Technologies.

Lo sviluppo di soluzioni edge e AI sta diventando sempre più impegnativo per i clienti a causa di diversi fattori, come la mancanza di esperienza precedente, l’accesso limitato ai chipset edge e AI ad alte prestazioni, la complessità della supply chain e l’ecosistema in fase di sviluppo. Gli Edge Labs si propongono di aiutare gli innovatori a superare queste sfide, aumentando al contempo l’adozione dell’intelligenza artificiale in ambito edge utilizzando le soluzioni di Qualcomm Technologies per la sicurezza, la sanità, la robotica, le telecamere, i display, l’ispezione ottica e altre applicazioni IoT.

Gli Edge Labs disporranno di un team dedicato di solution architect e di engineering per sviluppare soluzioni specifiche per le applicazioni, compresa la formazione di tecnici di vendita e di applicazione sul campo, specificamente sui prodotti di Qualcomm Technologies. Offrirà inoltre servizi di progettazione per consentire ai clienti di ridurre i rischi e accelerare il time-to-market attraverso eInfochips, una società di Arrow.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies e di creare Edge Labs, un centro di eccellenza di Arrow“, ha dichiarato Kirk Schell, presidente della divisione componenti globali di Arrow. “Combinare la forza di Arrow nell’ingegneria e nella supply chain con i prodotti innovativi di Qualcomm Technologies aiuterà i clienti ad accelerare la loro progettazione e la velocità di commercializzazione nelle applicazioni robotiche, di edge appliance e di visione artificiale“.

I clienti possono contare su Edge Labs per la fornitura di prodotti innovativi e all’avanguardia, per l’accelerazione e la riduzione dei rischi dei cicli di progettazione, per l’utilizzo del portafoglio Aikri™ di SOM e kit di sviluppo e per l’accesso a un team di supporto di livello mondiale che consente loro di pianificare e gestire la roadmap e i cicli di vita dei prodotti.

“L’Edge AI è la prossima grande frontiera dell’ingegneria e siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione strategica con Arrow Electronics per rafforzare lo sviluppo e la proliferazione delle tecnologie IoT e servire una base di clienti più diversificata e globale“, ha dichiarato Dev Singh, vicepresidente, business development, Qualcomm Technologies. “I clienti dei COE Edge Labs avranno la possibilità di sbloccare nuovi ed esclusivi casi d’uso dell’IA edge grazie alle piattaforme all’avanguardia e allo stack SW unificato di Qualcomm Technologies“.

Il primo kit di sviluppo di eInfochips nell’ambito dell’iniziativa Edge Labs, “Aikri 42x”, basato sul SoC Qualcomm QRB4210, è stato appena lanciato e presentato alla conferenza Embedded World, dal 14 al 16 marzo, a Norimberga, in Germania.

Per saperne di più e per collaborare con Edge Labs, visitate Embedded World (padiglione 3A.135).