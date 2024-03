RDX QuikStor: disponibile un nuovo firmware

Overland-Tandberg annuncia il rilascio della nuova versione del firmware (release 0254) per le unità interne RDX QuikStor SATA III.

Con questa nuova relase Overland-Tandberg migliora ulteriormente la gestione dei metadati delle cartucce RDX incrementandone i livelli di protezione, accuratezza e affidabilità, a tutto vantaggio dell’esperienza utente e della sicurezza.

La tecnologia RDX è una delle piattaforme di storage rimovibili più conosciute e apprezzate a livello globale e vanta oltre un milione di utilizzatori per una capacità di archiviazione totale superiore a 3 Exabyte. Un numero sempre crescente di imprese e professionisti stanno scegliendo queste soluzioni per la loro affidabilità, le loro performance e per gli elevati livelli di protezione che sono in grado di garantire grazie all’Air-gap, un’invalicabile barriera che consente di proteggere i dati da attacchi ransomware e da accessi non autorizzati.

Il nuovo firmware per le unità interne RDX QuikStor SATA III è disponibile per il download.