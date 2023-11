Retail in-store: l’AI di Panasonic semplifica la vita degli operatori

Panasonic Connect Europe ha lanciato una nuova soluzione basata sull’intelligenza artificiale destinata a rivoluzionare il settore retail, personalizzando tramite chatbot basati sull’AI generativa i messaggi pubblicitari forniti ai clienti mentre fanno acquisti. Oggi i retailer hanno la possibilità di monitorare automaticamente i dati demografici degli acquirenti, combinare queste informazioni con le preferenze di acquisto e informazioni aggiuntive come il meteo o gli eventi locali e personalizzare istantaneamente la pubblicità sui display dei negozi. Panasonic ha stretto una partnership con ADEAL Systems, azienda attiva nel settore dei dati e dell’intelligenza artificiale, per combinare il suo assistente di personal shopping basato sull’intelligenza artificiale CUSAAS (CUstomer Segmentation As-A-Service) con le sue soluzioni di telecamere e display all’avanguardia in ambito tecnologia per il retail, per offrire un’esperienza di acquisto di livello superiore.

Presentata presso l’innovativo Customer Experience Centre (CXC) di Panasonic all’interno del Panasonic Campus di Monaco di Baviera, la nuova soluzione è un sistema di raccomandazione intelligente, che consente ai negozianti di portare l’esperienza online in negozio o di creare una strategia omnicanale utilizzando dati in tempo reale per consigliare e personalizzare in modo intelligente le comunicazioni con i clienti.

“Si tratta di una soluzione ingegnosa che abbina le informazioni demografiche, esclusi i dati personali, alle preferenze di acquisto e ad altre informazioni locali per creare una nuova shopping experience”, ha spiegato Jens-Michael Pohl, Sales Engineering Manager di Panasonic Connect Europe. “Oggi è tutto possibile grazie all’intelligenza artificiale. L’IA nelle telecamere per identificare i profili, l’IA nel sistema di backend per suggerire i prodotti e le capacità di IA generativa per fornire pubblicità personalizzata in tempo reale. Naturalmente, raccomandiamo sempre un controllo umano per la qualità delle comunicazioni prima della pubblicazione, ma si tratta fondamentalmente di un sistema automatizzato di AI che potrebbe utilizzare applicazioni di AI generativa, a seconda della scelta del retailer”.

La soluzione Panasonic si avvale di telecamere per identificare i dati demografici di chi si trova all’interno del negozio. L’analisi viene fornita al sistema CUSAAS e combinata con ulteriori informazioni esterne per generare suggerimenti sui prodotti. I chatbot basati sull’AI generativa vengono quindi utilizzati per progettare annunci pubblicitari in tempo reale, che vengono forniti tramite l’applicazione di signage di FRAMR prima di essere visualizzati sui display 4K di Panasonic.

Vladimir Rubin, CEO e fondatore di ADEAL Systems, ha aggiunto: “Panasonic non solo dispone di un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche innovative per la vendita al dettaglio, ma è anche un solido partner di consulenza con una notevole esperienza. Questo, combinato con i poteri dell’intelligenza artificiale di CUSAAS, offre una vera soluzione end-to-end per i rivenditori. Sebbene ci sia stato molto clamore intorno all’intelligenza artificiale, grazie a questa partnership forniamo un’applicazione autentica che offre un’integrazione controllata dell’IA nel marketing retail, nell’esperienza del cliente e nei processi operativi”.

Jens-Michael Pohl ha concluso: “I rivenditori fisici si rivolgono alla tecnologia per migliorare l’esperienza del cliente, invogliare gli acquirenti a tornare in negozio e rimanere competitivi con i retailer online. Mentre le nostre soluzioni consentono già un maggiore controllo dei prezzi e dei livelli di scorte, nonché una maggiore sicurezza e un maggiore coinvolgimento all’interno del punto vendita, utilizzandole in combinazione con CUSAAS oggi possiamo consigliare in modo intelligente ai clienti quali prodotti acquistare e molto altro ancora. Invito i retailer a vedere il sistema in azione nel CXC di Panasonis, in modo da esperirne le funzionalità in un modo altamente visivo e pratico”.