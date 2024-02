Samsung rende intelligenti gli ambienti di lavoro con SmartThings

Grandi novità per il mondo del business da Samsung Electronics all’Integrated Systems Europe (ISE) 2024 di Barcellona. L’azienda presenta alla fiera di settore il modo in cui SmartThings potenzierà i suoi display B2B per definire il futuro della connettività aziendale. Nell’esposizione “SmartThings for Business“, Samsung sottolinea i nuovi progressi che la piattaforma innovativa Internet of Things (IoT) offrirà, nonché l’impegno di Samsung a fornire digital signage più connesso e facile da controllare in tutti i settori.

“In un settore di display commerciali in cui l’efficienza operativa è fondamentale, il digital signage di Samsung sta sfruttando SmartThings per offrire connettività e funzionalità di nuova generazione a organizzazioni di tutte le dimensioni”, ha dichiarato SW Yong President and Head of Visual Display Business di Samsung Electronics. “Questa ulteriore espansione dell’ecosistema SmartThings servirà a ottimizzare le esperienze di clienti e partner di una vasta gamma di settori”.

In che modo le aziende possono sfruttare la tecnologia connessa attraverso SmartThings: dal punto vendita all’ufficio smart

Ad ISE 2024 Samsung mostra come SmartThings consenta agli imprenditori di sfruttare il digital signage per connettersi e avere un maggiore controllo dei propri dispositivi intelligenti in vari ambienti. Offrendo la funzione di connettività SmartThings a prodotti di visualizzazione commerciali come Smart Signage e TV per hotel, gli utenti possono sperimentare i vantaggi dell’iperconnettività negli ambienti di lavoro. Queste innovazioni includeranno i dispositivi intelligenti Samsung e altri dispositivi che supportano le più recenti specifiche IoT del settore, Matter e la Home Connectivity Alliance (HCA).

Grazie all’applicazione di SmartThings a vari settori commerciali, Samsung contribuisce a una gestione più efficiente dello spazio e dell’energia, trasformando i luoghi di lavoro in spazi intelligenti interconnessi. Queste innovazioni in termini di connettività sono state progettate per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di clienti, dai proprietari di piccole e medie imprese alle aziende. Esempi di spazi intelligenti – tra cui un punto vendita smart, un ufficio smart e un hotel smart – sono in esposizione presso lo stand di Samsung a ISE 2024.

Grazie alla funzione Routine, gli utenti possono creare gli ambienti desiderati impostando in anticipo l’illuminazione, la temperatura, l’umidità e la qualità dell’aria ottimali e mantenerli facilmente nel tempo grazie alla gestione automatizzata degli spazi. Ad esempio, un punto vendita smart può accendere e spegnere automaticamente l’alimentazione per allineare i pannelli del menù e l’illuminazione agli orari di apertura.

Inoltre, AI Energy Mode di SmartThings aiuta i proprietari di aziende a essere più eco-consapevoli, riducendo il consumo di energia grazie a una gestione efficiente degli asset e a un monitoraggio avanzato, come lo spegnimento dei dispositivi connessi o l’oscuramento delle luci durante il giorno in base all’utilizzo di energia, alla presenza di persone e all’orario.

Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti B2B, Samsung ha ampliato l’API SmartThings Enterprise per i proprietari di aziende. Sfruttando l’API, i clienti possono facilmente collegare SmartThings al proprio sistema di gestione e creare una soluzione personalizzata ottimizzata per diversi contesti o dashboard con le informazioni desiderate. L’ecosistema di dispositivi personalizzabili garantisce una connettività perfetta tra un’ampia gamma di dispositivi e migliora l’affidabilità del sistema. Un’applicazione separata per gli installatori semplifica inoltre il processo di installazione, prestando attenzione alle esigenze uniche dei clienti B2B con diversi proprietari di dispositivi.

Nel caso di un hotel o di una sala conferenze, dove il proprietario del dispositivo e l’utente possono essere diversi, il proprietario del dispositivo può generare un URL web per condividere le funzionalità di SmartThings con gli utenti finali. In questo modo, gli ospiti dell’hotel e gli utenti della sala conferenze possono usufruire facilmente dell’esperienza SmartThings senza dover installare un’ulteriore applicazione. Il proprietario del dispositivo può anche specificare l’uso dell’autorizzazione e la durata del dispositivo connesso quando genera un URL web.

Segnando un significativo passo avanti nella tecnologia connessa per le aziende, SmartThings for Business sarà disponibile a livello globale nella prima metà del 2024. La piattaforma aprirà nuove possibilità per una gestione efficiente e intelligente di vari dispositivi intelligenti in tutti i settori, offrendo soluzioni di gestione dei dispositivi personalizzate e intelligenti che soddisfano le esigenze uniche dei diversi contesti lavorativi.

Il nuovo display interattivo Samsung utilizza l’accesso a Google Play Apps e ai servizi Google per garantire un numero illimitato di opportunità educative

Non solo SmartThings. In occasione di ISE 2024 Samsung ha annunciato anche il primo display interattivo (nome del modello: WAD) certificato Google Enterprise Devices Licensing Agreement (EDLA) il cui lancio è previsto per la prima metà del 2024. Alimentata da Android 13, la serie WAD – disponibile nei modelli da 65″, 75″ e 86″ – offre un’esperienza di apprendimento intuitiva e senza interruzioni sia per gli insegnanti che per gli studenti.

La serie WAD offre un’esperienza interattiva in classe con una suite di strumenti didattici. Fornisce l’accesso a numerose applicazioni didattiche attraverso Google Play, consentendo inoltre l’accesso a vari servizi Google, come Google Classroom e Google Drive. Il display interattivo ha l’aspetto di un grande tablet con un’interfaccia utente familiare e intuitiva.

“Siamo entusiasti di portare altri dispositivi certificati Android EDLA grazie alla nostra partnership con Samsung Electronics, espandendo la portata di Android oltre i consumatori, alle scuole e alle aziende”, ha dichiarato Scott Porter, Managing Director, Android Chrome Enterprise Partnerships di Google. “Ci auguriamo di continuare a collaborare con Samsung per fornire soluzioni di visualizzazione innovative per le aule scolastiche e non solo”.

La serie WAD è stata progettata con cura per soddisfare i vari requisiti di sicurezza e affidabilità degli ambienti didattici. Il display offre una maggiore protezione adottando diverse misure tecniche, tra cui un condensatore da 500 V (CC) per assorbire istantaneamente l’alta tensione fino a 500 V e un fusibile in vetro per prevenire i danni. La serie WAD applica anche una colla anti-umidità all’area critica del chipset per resistere alle condizioni di umidità, rendendolo uno strumento prezioso per le scuole situate in aree ad alta umidità o in zone piovose.

Inoltre, la Device Management Solution (DMS) offre il monitoraggio e il controllo a distanza dei display scolastici, anche in caso di circostanze impreviste, per migliorare la praticità degli ambienti scolastici. Grazie alla messaggistica avanzata, i display possono inviare immediatamente messaggi importanti nei campus, nelle aule e negli spazi pubblici. Le comunicazioni urgenti possono essere visualizzate anche sulle lavagne interattive, in modo che gli studenti e il personale siano avvisati in tempo reale.

Inoltre, la serie include un modulo Wi-Fi collegabile opzionale, per soddisfare i requisiti di sicurezza avanzati di vari settori.

La serie WAD è stata progettata con la priorità di ottimizzare l’apprendimento. Offre un’esperienza di scrittura naturale grazie al touch a infrarossi (IR) e supporta fino a 40 punti di contatto simultanei. Il design sottile consente agli educatori di spostare il dispositivo in modo più comodo, mentre funzioni come la modalità Multi Window permettono di gestire più finestre all’interno dell’interfaccia. È presente anche una porta USB-C 3-in-1 che semplifica la connettività e permette di ricaricare i dispositivi collegati fino a 65W, oltre a un’uscita HDMI che consente di condividere facilmente i contenuti. Per una maggiore praticità, la serie è dotata anche di un altoparlante stereo anteriore, di un portapenne e di una maniglia.

In collaborazione con Cisco, presenta uno Smart Signage da 105″ 5K ottimizzato per un’esperienza di lavoro ibrida

Samsung ha annunciato oggi anche un ampliamento della partnership con Cisco per offrire esperienze di collaborazione migliorate a coloro che lavorano da remoto. Nell’ambito di questa nuova partnership, Samsung ha presentato il nuovo modello Smart Signage QPD-5K da 105″ e 21:9, compatibile con Cisco Room Kit EQ, certificato per Microsoft Teams.

Il nuovo modello QPD-5K da 105″ di Samsung è dotato di risoluzione 5K e un aspect ratio di 21:9. Offre un’esperienza di videoconferenza intuitiva e naturale, ideale per gli spazi di lavoro ibridi. Il QPD-5K è compatibile con le serie Room Bar e Room Kit di Cisco e crea un ambiente di meeting efficiente integrando telecamera, audio e tutte le altre funzionalità necessarie per le videoconferenze.

“Siamo entrati in una nuova era in cui lavorare da remoto è parte integrante dell’esperienza lavorativa. I dipendenti devono poter disporre di tutte le funzionalità mentre lavorano online”, ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. “La nostra collaborazione con Cisco offre agli utenti un ambiente di lavoro accessibile, al centro del quale c’è il nostro display QPD-5K da 105” che dà agli utenti la sensazione di essere nella stessa stanza dei loro colleghi”.

Quando si collegano dispositivi di videoconferenza certificati per Microsoft Teams, come i sistemi Cisco basati su RoomOS, l’aspect ratio 21:9 del modello QPD-5K ottimizza l’esperienza Front Row, un layout di riunione inclusivo per le sale Microsoft Teams. Garantisce che tutti i partecipanti, da remoto o di persona, si sentano ugualmente presenti e coinvolti nella discussione.

“Nell’era del lavoro ibrido, è essenziale ripensare gli spazi di lavoro per consentire una grande collaborazione. Ciò significa dotare le sale conferenze di sistemi video intelligenti progettati per offrire esperienze di collaborazione coinvolgenti a tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro posizione”, ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e General Manager, Security & Collaboration, di Cisco. “Grazie alla nostra partnership con questi leader del settore, stiamo realizzando quello che chiamiamo Distance Zero, eliminando le esperienze non adeguate, indipendentemente dal luogo in cui si lavora”.

Con una visione panoramica, il display QPD-5K offre un’esperienza visiva iperrealistica e coinvolgente nelle sale di controllo e nelle aule, nonché nelle sale riunioni. Supporta finestre multiple per visualizzare un maggior numero di informazioni e gira su Tizen OS per prestazioni ottimizzate dei servizi web e una durata leader nel settore.

Gli utenti possono inoltre usufruire di un’esperienza di videoconferenza a doppio schermo collegando due schermi della serie Smart Signage 4K UHD di Samsung con la nuova soluzione di Cisco, Cisco Room Kit EQX. Questa funzione è disponibile con i modelli QHC, QMC e QBC di dimensioni comprese tra 65″ e 75″. Nel complesso, la partnership con Cisco offre un nuovo standard per soluzioni completamente scalabili, gestibili e sicure per ogni spazio pensato per i meeting nell’ufficio del futuro.

Samsung presenta il “MICRO LED trasparente” in Europa

In occasione della fiera, Samsung ha presentato per la prima volta in Europa il MICRO LED trasparente, un’innovazione rivoluzionaria presentata a livello globale al CES 2024. Questa tecnologia all’avanguardia stabilisce un nuovo standard nel mercato dei display commerciali grazie alla sua eccezionale trasmittanza e chiarezza, grazie a un chip MICRO LED estremamente piccolo e a un processo di fabbricazione di precisione che elimina le giunture e la rifrazione della luce. Il MICRO LED trasparente può essere adattato a qualsiasi dimensione o rapporto, offrendo un ulteriore livello di personalizzazione.

Questa tecnologia è destinata a rivoluzionare gli spazi espositivi e di vendita al dettaglio, con il display che contemporaneamente mostra informazioni, fornisce una visione dei prodotti reali o crea un’atmosfera unica grazie alla sua superficie trasparente. Presenta nuovi scenari di utilizzo ed espande ancora una volta i limiti dell’esperienza dello schermo.

Dal debutto di The Wall nel 2018 – un display commerciale modulare dotato di tecnologia MICRO LED non limitato da dimensioni, risoluzione o forma – Samsung è leader nella tecnologia dei display LED. La leadership senza rivali dell’azienda in questa tecnologia e la sua esperienza in fase di produzione, evidente nel pixel pitch ultra-fine e nelle applicazioni specializzate nella produzione virtuale, continuano a esplorare le infinite possibilità di questa tecnologia di display di ultima generazione.