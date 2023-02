San Valentino: idee regalo da Microsoft

Manca poco a San Valentino e se non avete ancora pensato a un regalo per il vostro partner Microsoft potrebbe avere la soluzione che fa per voi. Vediamo qui qualche idea:

Surface Pro 9

Per il partner che è alla ricerca di un dispositivo performante e versatile senza rinunciare all’eleganza e allo stile, Surface Pro 9 è un’idea-regalo San Valentino perfetta da non lascia si scappare. Dotato di un ampio display PixelSense da 13’’ e progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 9 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all’esclusivo sostegno e alla tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen. Progettato per offrire prestazioni eccezionali, Surface Pro 9, disponibile nelle accese colorazioni Platino, Grafite, Zaffiro e Foresta, si arricchisce dei processori Intel® Evo™ Core™ di dodicesima con Thunderbolt™ 4, che garantiscono la potenza necessaria per tutti i carichi di lavoro.

Surface Laptop 5

L’amore è un linguaggio universale che unisce tutti, proprio come il Surface Laptop 5: che si tratti di creare, comunicare o connettersi; dall’apertura senza sforzo del laptop al rapido login con Windows Hello, fino ad arrivare al touchpad di precisione e all’esperienza di digitazione perfetta.

Surface Laptop 5 offre le potenzialità, il comfort e le funzionalità necessarie per affrontare il lavoro al meglio, garantendo la durata della batteria per tutto il giorno, grazie alla porta Thunderbolt™ 4 e alla piattaforma Intel® Evo™. Il display PixelSense 3:2 di Surface Laptop 5 è disponibile nelle opzioni da 13,5″ o 15″, ciascuna con Dolby Vision IQ, che garantisce una migliore qualità dello schermo, con colori vividi e contrasto nitido in qualsiasi condizione di luce. Gli altoparlanti sono perfettamente sintonizzati e offrono l’elaborazione spaziale Dolby Atmos 3D per immergersi completamente nei contenuti.

Ocean Plastic Mouse

Scegliere soluzioni sostenibili, prediligendo prodotti progettati anche con l’ausilio di materiali riciclati, rappresenta un piccolo atto d’amore per prendersi cura del nostro pianeta. L’arrivo di Ocean Plastic Mouse sancisce, infatti, un piccolo passo in avanti nel viaggio verso la sostenibilità già intrapreso da Microsoft.

Il guscio di questo mouse eco-friendly è costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, un’innovazione nella tecnologia dei materiali che ha inizio con la rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani e dai corsi d’acqua. In più, il packaging utilizzato per il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di plastica ed è stato realizzato con legno riciclabile e fibre naturali di canna da zucchero.