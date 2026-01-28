ScanSnap Go ripensa la scansione personalizzata via smartphone

PFU Limited introduce importante aggiornamento per ScanSnap iX2500, il modello di punta della serie di scanner di immagini ScanSnap, progettato per digitalizzare rapidamente i documenti con un solo tocco. L’aggiornamento introduce la funzione ScanSnap Go, che consente agli utenti di usufruire immediatamente di un’esperienza di scansione personalizzata su qualsiasi iX2500, semplicemente avvicinando lo smartphone allo scanner. Questa funzione è ideale per uffici condivisi, ambienti di hot‑desking e altri spazi di lavoro flessibili.
Con un semplice gesto, i profili di scansione personalizzati compaiono sul touchscreen del dispositivo (incluse le destinazioni abituali), consentendo a qualsiasi iX2500 di funzionare come scanner personale, indipendentemente da tempo, luogo o dispositivo.
In questo modo è possibile utilizzare in modo rapido e semplice gli iX2500 presenti in diverse sedi aziendali, ad esempio in un ufficio a postazioni libere su un altro piano o in uno spazio condiviso. Se utilizzato in ambito domestico, ScanSnap Go semplifica la condivisione dello scanner tra i membri della famiglia.
ScanSnap collega il mondo analogico a quello digitale per offrire uno stile di vita “smart” e confortevole.
Funzionalità di ScanSnap Go
Connessione istantanea a qualsiasi iX2500 con le impostazioni personali semplicemente avvicinando lo smartphone
Grazie a ScanSnap Go, ogni utente di iX2500, può usufruire di un collegamento temporaneo del proprio smartphone al dispositivo quando si avvicina. Le impostazioni abituali appariranno sul pannello touch, con la possibilità di poter utilizzare all’istante qualsiasi iX2500, ovunque, con la stessa esperienza dello ScanSnap iX2500 abitualmente usato (1). Al termine della sessione, le informazioni dell’utente vengono rimosse dall’unità iX2500, garantendo sicurezza e privacy.
La funzione ScanSnap Go rende la scansione più comoda, sia in ambito professionale sia domestico
- Scansione rapida con le impostazioni in un ufficio a postazioni libere
- Scansione con l’iX2500 presente nelle diverse filiali, in caso di trasferte di lavoro
- Scansione di documenti all’istante durante fiere ed eventi
Scansione rapida a casa con impostazioni personalizzate, senza cambiare utente