Serie MC9400: i nuovi Mobile Computer Ultra-Robusti di Zebra

Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, beni e persone, ha presentato oggi la nuova serie MC9400 di computer mobile ultra-robusti. Dotata di connettività pubblica e privata 5G (solo dati), e Wi-Fi 6E, la serie MC9400 è progettata per rendere le attività operative più efficienti e migliorare la sicurezza dei dispositivi nei settori retail, magazzino, produzione, trasporto e logistica.

La serie MC9400 rappresenta un’evoluzione dei mobile computer ultra-robusti di Zebra: è la prima della famiglia di dispositivi MC9000 a offrire connettività 5G (solo dati) e Wi-Fi 6E, le reti più veloci oggi disponibili. La nuova serie MC9400, infatti, assicura una soluzione wireless conveniente e indispensabile per operare in modo efficiente in ambienti industriali difficili, sia all’interno che all’esterno, tra cui le celle frigorifere. Offrendo la massima velocità e le massime prestazioni, la serie MC9400 migliora la produttività degli operatori in prima linea per il cross-docking in un magazzino, il tracciamento degli articoli in un impianto di produzione o la gestione dei materiali in un porto, in un capannone o in altri ambienti periferici difficili.

“Combinando la connettività wireless alle funzionalità di scansione e di autenticazione sicura, la serie MC9400 rappresenta un punto di svolta significativo che permetterà ai nostri clienti di ottenere maggiori vantaggi operativi”, ha dichiarato Julie Johnson, Senior Vice President e General Manager, Enterprise Mobile Computing di Zebra Technologies. “La nuova soluzione di mobile computing ultra-robusta di Zebra è un esempio significativo di come aiutiamo gli operatori in prima linea a lavorare in modi nuovi per migliorare l’efficienza e la produttività.”

Oltre a fornire la connettività wireless più avanzata, la serie MC9400 è potenziata dal nuovo motore di scansione a raggio esteso SE58 di Zebra con tecnologia IntelliFocus. Il raggio d’azione ampliato consente agli operatori di scansionare codici a barre fino a oltre 30,5 m di distanza. Inoltre, rispetto al tradizionale puntatore rosso, lo scanner è fornito di laser verde che offre maggiore visibilità, anche alla luce del giorno, facilitando la scansione di articoli collocati in posizioni difficili da raggiungere, come ad esempio uno scaffale distante in un magazzino. Non da ultimo, MC9400 può aggiungersi alla flotta esistente di computer mobili MC9000 senza richiedere nuovi accessori, riducendo al minimo le interruzioni operative.



Grazie a Identity Guardian, una soluzione di riconoscimento e autenticazione biometrica del volto, la serie MC9400 consente agli operatori di accedere al proprio dispositivo in modo rapido, semplice e sicuro, riducendo al minimo i rischi derivanti dalla condivisione delle password o dalla loro compromissione. I profili unici basati sull’utente sono memorizzati tramite un codice QR crittografato, che permette di condividere il dispositivo con un numero illimitato di utenti per una maggiore flessibilità. Inoltre, la nuova serie è dotata di una nuova batteria BLE che, se combinata a Zebra Device Tracker, permette ai lavoratori di localizzare un dispositivo, indipendentemente dal fatto che sia acceso o spento, riducendo al minimo i tempi e i costi di smarrimento dei dispositivi.