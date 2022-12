Sharp presenta le nuove TV della serie FN

Sharp Consumer Electronics ha annunciato la disponibilità delle nuove TV della serie FN. Con questa serie, Sharp presenta dei televisori superaccessoriati, che uniscono tecnologie avanzate di display e audio. Grazie a materiali di alta qualità, design avanzato e caratteristiche moderne, la serie FN di Sharp crea un’esperienza home theatre mozzafiato.

Serie FN, immagini Dolby Vision e audio Harman-Kardon di altissimo livello

La serie FN di Sharp è una gamma di TV Android 4K Ultra HD con un elegante design senza cornice e un supporto in alluminio. Il sistema di casse Harman/Kardon conferisce al TV un’esperienza sonora unica per film e musica. Il prestigioso partner audio di Sharp, DTS, fornisce una serie di codec DTS:X e la post-elaborazione DTS Virtual:X per un’esperienza sonora coinvolgente. Queste tecnologie audio offrono un suono realistico e tridimensionale con una profondità straordinaria. Il sistema HDR di ispirazione cinematografica, Dolby Vision, garantisce un’elevata gamma dinamica dell’immagine, che si traduce in una qualità vivida dei contenuti 4K. Un criterio fondamentale per un’immagine HDR e Dolby Vision di alta qualità è la luminosità: in questo ambito, la serie FN è decisamente superiore, con una luminosità dell’immagine di 350-380 nit (a seconda delle dimensioni). Si tratta di circa il 20% in più rispetto alla media del mercato, per altri modelli Android di questa fascia di prezzo.

Inoltre, per la riproduzione di ulteriori contenuti multimediali, la serie FN dispone di quattro ingressi HDMI 2.1, due porte USB, un lettore di schede micro SD e, naturalmente, il Wi-Fi certificato. Il sistema Android 11 fornisce una varietà di opzioni di intrattenimento e offre servizi di app preinstallati come Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV e Prime Video, oltre al Google Play Store e a numerose librerie multimediali[1]. Tutte le migliori app di intrattenimento come Disney+, AppleTV+, NOW o DAZN sono disponibili nel Google Play Store. L’Assistente Google integrato[2] fornisce un supporto rapido e utile nelle attività quotidiane attraverso il controllo vocale.

La serie FN è disponibile online e nei migliori negozi di elettronica di consumo nei formati da 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici, rispettivamente al prezzo di vendita consigliato di 429,00€, 469,00€, 519,00€ e 679,00€.

[1] È necessario sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo.

[2] L’Assistente Google per Android TV è disponibile in tedesco, inglese, francese e spagnolo. Altre lingue saranno disponibili in seguito.