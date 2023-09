SmartCow e PNY, computer vision nel retail e ristorazione

SmartCow e PNY hanno annunciato una partnership volta a fornire tecnologie di intelligenza artificiale che semplificano la gestione delle relazioni con i clienti.

In una società in cui le aspettative e le esigenze dei consumatori si evolvono costantemente verso il digitale, l’esperienza del cliente sta diventando una preoccupazione fondamentale per il settore della vendita al dettaglio. Questo vale anche per i servizi drive-through e di consegna, che sono diventati sempre più automatizzati per ridurre il contatto fisico in seguito alla crisi del Covid. Non a caso, secondo uno studio di Statista, il 71% dei consumatori è favorevole alla raccolta di dati AI nei ristoranti per migliorare la soddisfazione dei clienti. L’IA sembra quindi essere uno strumento ideale per analizzare i dati relativi alle preferenze e alle abitudini dei consumatori nei settori della vendita al dettaglio e dei servizi drive-through o di consegna, al fine di migliorare l’efficienza e aumentare i profitti.

SmartCow e PNY promuovono la computer vision nel settore della vendita al dettaglio

In questo contesto, le tecnologie hardware come SmartCam, una telecamera AI con sensori ad alta risoluzione, Athos, un sistema di intelligenza artificiale incorporato ideale per la robotica generale o l’ispezione industriale, e Soter, un videoregistratore AI all’avanguardia adattato alle applicazioni di visione artificiale, promuovono la computer vision nel settore della vendita al dettaglio. Quest’ultima può contribuire a migliorare la velocità del servizio, un fattore importante per aumentare il ritorno sugli investimenti, dato che una riduzione di 10 secondi del tempo di servizio può generare un aumento delle vendite del 4,4%.

PNY e i suoi partner stanno inoltre lavorando a soluzioni per l’ispezione visiva nei ristoranti, per evitare che vengano presi ordini inesatti. Questo tipo di innovazione aiuta a ridurre gli sprechi di cibo e a evitare l’insoddisfazione dei clienti attraverso ispezioni durante la preparazione dei piatti, permettendo di adattare la produzione alla domanda effettiva e anticipare eventuali richieste.

In cerca di una soluzione per ciascuna esigenza

La partnership tra SmartCow e PNY ha dato vita a soluzioni software che forniscono analisi personalizzate per migliorare l’esperienza del cliente e la qualità del servizio offerto, allo scopo di fidelizzarlo ed evitare la sua insoddisfazione. Un esempio è SmartSpaces, una soluzione di computer vision che consente di comprendere meglio il comportamento dei consumatori attraverso un dashboard analitico che mette in evidenza le informazioni cruciali.

Ulteriore esempio è PlateReader, un’innovativa soluzione per il riconoscimento automatico delle targhe, che può essere impiegata nei drive-through per determinare il numero di veicoli e adattare la strategia del team, limitando i tempi di attesa e sfruttando il riconoscimento visivo per elaborare i dati. Grazie a queste soluzioni, è possibile creare un programma di fidelizzazione personalizzato basato sulle abitudini e le preferenze dei clienti, per rendere l’esperienza di vendita al dettaglio ancora più agevole e soddisfacente.

PNY cerca costantemente di condividere le proprie competenze, soprattutto attraverso varie partnership nel mercato dell’IA avanzata. Questo mercato offre numerose opportunità e una vasta gamma di casi d’uso. L’obiettivo di PNY è continuare a sviluppare un portfolio di partner per essere in grado di affrontare qualsiasi caso d’uso e soddisfare le diverse esigenze dei vari attori nel settore retail, fornendo soluzioni complete chiavi in mano.