Smartphone NXTPAPER: lo schermo come la carta

TCL ha lanciato la nuova serie di smartphone NXTPAPER. TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G sono i primi e unici smartphone al mondo a offrire una rivoluzionaria esperienza visiva a colori simile alla carta, grazie all’innovativa tecnologia del loro display.

Il lancio degli smartphone NXTPAPER è un altro importante passo avanti per TCL, nella sua missione di offrire esperienze visive elevate, con il massimo comfort per gli occhi. La tecnologia di visualizzazione proprietaria NXTPAPER, sviluppata internamente dal brand, ha ottenuto il plauso dei consumatori e dei media. Finora disponibile su alcuni tablet e laptop TCL, gli utenti avranno presto la possibilità di godere di uno schermo NXTPAPER anche su un ottimo smartphone Android.

“Con il 2023, TCL ha raggiunto un traguardo significativo nella missione di portare la propria proposta di display NXTPAPER su schermi intelligenti a prezzi competitivi”, ha dichiarato Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. “Questo dispositivo rafforza la nostra visione di ‘Display Greatness’. Lo fa combinando il comfort per gli occhi e la sensazione di leggere su carta con la comodità della tecnologia moderna, tutto in un unico prodotto. Noi di TCL continuiamo ad ascoltare i nostri consumatori e a rispondere alle loro esigenze con idee innovative e un portafoglio di prodotti in costante evoluzione”.

Una visione più confortevole con gli smartphone NXTPAPER

Gli ultimi smartphone NXTPAPER offrono il massimo comfort per gli occhi e sono certificati TÜV per le ridotte emissioni di luce blu. Gli utenti potranno godersi lo schermo del proprio telefono con un’esperienza di visione più confortevole, simile a quella della carta, che mantiene però il bilanciamento dei colori originale. Inoltre, un sensore integrato regola automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore in base all’ora e all’ambiente, per offrire un’esperienza visiva adeguata e una luce soffusa di notte, migliorando ulteriormente il comfort generale degli occhi.

Il display dello smartphone offre inoltre una funzionalità antiriflesso ottenuta producendo una texture opaca simile alla carta. Abbinato a una funzione anti-impronte, rende più confortevole che mai la lettura e, al tempo stesso, permette la visione in una giornata particolarmente soleggiata. Il display a colori è dotato di un’interfaccia utente NXTPAPER appositamente progettata, che offre agli utenti la flessibilità di scegliere tra i colori o un’esperienza in bianco e nero in base alle proprie preferenze.

Intrattenimento immersivo, creatività scatenata – TCL 40 NXTPAPER

Progettato con un occhio di riguardo per l’intrattenimento e la creatività, senza compromettere il comfort degli occhi, lo smartphone TCL 40 NXTPAPER è dotato di un display FHD+ NXTPAPER da 6,78″, doppi altoparlanti e audio 3D powered by DTS, per un’esperienza audiovisiva coinvolgente. Lo smartphone è dotato di una fotocamera selfie da 32MP, per catturare dettagli sorprendenti con un solo tocco. Il versatile sistema a tripla fotocamera posteriore da 50MP, completo di una lente ultra-wide da 5MP e di un sensore macro da 2MP, consente agli utenti di immortalare paesaggi, ritratti e dettagli con chiarezza cristallina.

Che si tratti di prendere appunti, fare schizzi o spuntare la lista delle cose da fare, l’incredibile esperienza di visualizzazione simile alla carta diventa ancora più autentica e senza sforzo se abbinata alla T-pen compatibile con TCL 40 NXTPAPER (acquistabile separatamente). L’elegante design da 7,89 mm e la raffinata cover posteriore 2D rendono poi il dispositivo comodo da tenere in mano. Lo smartphone dispone di uno spazio di archiviazione di 256GB e 8GB di RAM con un’ulteriore espansione virtuale di 8GB di RAM, la più ampia in questa categoria di prezzo di smartphone, che consente all’utente di eseguire rapidamente il multitasking migliorando la produttività.

Velocità ineguagliabile, multitasking senza compromessi – TCL 40 NXTPAPER 5G

Realizzato per il professionista per eccellenza, che vuole rimanere sempre connesso, TCL 40 NXTPAPER 5G offre un comfort eccezionale per gli occhi e una connettività 5G fulminea per svolgere le attività con facilità mentre si è in movimento. L’eccezionale display HD+ NXTPAPER da 6,6″, l’esperienza di visualizzazione simile alla carta e l’interfaccia utente NXTPAPER ne fanno la scelta ideale per la lettura prolungata e la gestione dei documenti. Dotato di 256GB di ROM e 6GB di RAM, che possono essere ulteriormente aumentati con un’espansione di RAM virtuale di altri 6GB, è il prodotto ideale per una gestione simultanea delle attività e per godere di prestazioni efficienti con le app, l’intrattenimento multimediale e altro ancora.

Il dispositivo è equipaggiato inoltre di un versatile comparto fotografico che comprende una fotocamera principale da 50MP, un sensore di profondità da 2MP e un sensore macro da 2MP. L’intuitiva fotocamera AI è caratterizzata dalla modalità AI Color Video, una funzione unica che rende gli sfondi dei video in bianco e nero mantenendo il soggetto in colori vivaci. La fotocamera frontale da 8MP non solo risponde alle esigenze aziendali garantendo videoconferenze di alta qualità, ma soddisfa anche quelle personali, rendendo questo dispositivo versatile e adatto al lavoro e al relax.

Prezzi e disponibilità