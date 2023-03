Snapdragon Serie 7+ Gen 2: esperienze premium per tutti

Qualcomm Technologies ha annunciato la nuova piattaforma mobile Snapdragon 7+ Gen 2, in grado di offrire esperienze di alto livello, nuove per la serie Snapdragon 7. L’ultima nata offre eccezionali prestazioni di CPU e GPU che alimentano giochi rapidi e senza interruzioni, fotografia dinamica in condizioni di scarsa illuminazione e videografia 4K HDR, esperienze potenziate dall’intelligenza artificiale e connettività 5G e Wi-Fi ad alta velocità.

“Snapdragon è sinonimo di esperienze mobili di alto livello. Il lancio odierno illustra la nostra capacità di portare alcune delle caratteristiche di punta più richieste nella nostra serie Snapdragon-7, rendendole accessibili a un maggior numero di persone“, ha dichiarato Christopher Patrick, senior vice president e general manager of mobile handsets, Qualcomm Technologies. “Siamo impegnati a fornire le soluzioni più innovative per soddisfare le esigenze dei consumatori, dei nostri clienti e del settore in generale“.

Snapdragon 7+ Gen 2 porta prestazioni eccezionali al top della serie 7, alimentando una serie di esperienze leggendarie. La CPU Qualcomm Kryo vanta velocità di picco fino a 2,91 GHz, per prestazioni migliorate di oltre il 50%, mentre la GPU Qualcomm Adreno offre prestazioni migliorate di 2 volte. Snapdragon 7+ Gen 2 raggiunge un’efficienza energetica migliorata fino al 13% in tutto il sistema per un uso quotidiano prolungato. L’intelligenza artificiale sul dispositivo è integrata nell’intera piattaforma.

Gaming: Supportato da funzioni selezionate di Snapdragon Elite Gaming come l’Auto Variable Rate Shading (VRS), Snapdragon 7+ Gen 2 ottimizza la potenza e le prestazioni renderizzando i contenuti a fuoco alla massima risoluzione e lo sfondo della scena a una risoluzione inferiore. Il rendering volumetrico aggiunge inoltre un realismo senza pari alle scene di gioco grazie alla grafica particellare come la nebbia e il fumo. Snapdragon 7+ Gen 2 è dotato di Snapdragon Sound con Qualcomm aptX per lo streaming musicale senza perdita di dati e un audio senza lag per i giochi.

Cattura: Snapdragon 7+ Gen 2 è dotato di un triplo ISP a 18 bit, che consente agli utenti di catturare in modalità mega low light, scattando 30 immagini e unendo le parti migliori in un unico scatto per foto più luminose, chiare e colorate dopo il tramonto. Snapdragon 7+ Gen 2 supporta l'acquisizione di foto fino a 200 MP e l'acquisizione di video HDR sfalsati con esposizione tripla da due fotocamere contemporaneamente.

AI: Il Qualcomm AI Engine integrato, con prestazioni AI migliorate di oltre due volte e prestazioni per Watt superiori del 40% rispetto al suo predecessore, offre esperienze AI potenziate per la massima semplicità. È presente anche il Qualcomm Sensing Hub con un processore AI dedicato, che alimenta casi d'uso consapevoli del contesto come il riconoscimento dell'attività dell'utente e il rilevamento acustico della scena. L'ultimo nato consente l'AI Super Resolution per aumentare in modo intelligente la scala delle scene di gioco o delle foto per ottenere una qualità visiva superiore da un'immagine a bassa risoluzione (da 1080p a 4K).

Connettività: Grazie al sistema Modem-RF Snapdragon X62 5G, Snapdragon 7+ Gen 2 offre una velocità di download incredibile, fino a 4,4 Gbps, e un'eccezionale efficienza energetica, supportando un maggior numero di reti, frequenze e larghezze di banda a livello globale. Per la prima volta nella serie Snapdragon 7, questa piattaforma include il supporto per 4G/5G Dual-Sim Dual Active (DSDA), in modo che i consumatori possano utilizzare due SIM quando viaggiano o per separare le comunicazioni di lavoro da quelle personali. L'ultima piattaforma è dotata del sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 6900 per offrire un Wi-Fi velocissimo ed estremamente reattivo fino a 3,6 Gbps.

Anche per questo, sarà adottato dai principali marchi OEM, tra cui Redmi e Realme, e il lancio dei dispositivi commerciali è previsto per questo mese.