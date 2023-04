Sony Electronics presenta un monitor 4K HDR

Sony Electronics presenta un monitor professionale 4K HDR da 30.5 pollici per la valutazione critica, il gradiente di colore, la produzione live e la post-produzione. Il monitor BVM-HX3110 presenta un pannello LCD, dual layer antiriflesso progettato da Sony, con elaborazione del segnale esclusiva di Sony. Inoltre, supporta una luminanza di picco più elevata[1], fino a 4000 cd/m², mantenendo al contempo neri profondi senza compromessi.

Oltre alle caratteristiche come l’accuratezza della riproduzione del colore, la coerenza e la precisione delle immagini, il monitor BVM-HX3110 che Sony Electronics presenta offre highlight più luminosi e presenta una nuova modalità opzionale di risposta rapida dei pixel per ridurre la sfocatura nelle immagini in movimento. Inoltre, presenta un angolo di visione più ampio, oltre a un’interfaccia IP standard per i segnali SMPTE ST2110, per integrarsi con l’ecosistema Networked Live di Sony. L’affermato BVM-HX310 rimane disponibile come modello complementare del monitor BVM-HX3110 e offre la stessa coerenza di riproduzione del colore, curva di gamma e funzionamento.

Ellen Heine, Marketing Manager, Sony Electronics afferma: “I creatori di contenuti sono alla continua ricerca di strumenti che contribuiscano a cogliere la loro visione creativa e a rappresentarla accuratamente. Esattamente ciò che propone BVM-HX3110. Le nostre azioni sono stimolate dal feedback dei clienti, e infatti questo nuovo modello offre una serie di originali funzionalità, compresa un’interfaccia IP per una maggiore flessibilità. Ovviamente, sotto l’aspetto cromatico è coerente con i nostri monitor professionali più diffusi, secondo la filosofia di progettazione dei monitor Sony.”

Fra le altre pregevoli funzioni, il nuovo set di strumenti standard del monitor integra monitoraggio della forma d’onda/vettorscopio (WF/VS), falso colore, assistenza alla messa a fuoco, sottotitoli, elaborazione LUT 3D e modalità di visualizzazione quadrupla e affiancata. I vantaggi aggiuntivi, oltre alla risposta rapida dei pixel, comprendono il supporto per JPEG-XS e per il Simple Network Management Protocol (SNMP) tramite licenze opzionali. La funzionalità dei dispositivi di conversione HDR/SDR e l’uscita di segnale 3D LUT per l’utente sono consentite da altre licenze opzionali.

Un prototipo del modello BVM-HX3110 sarà disponibile presso lo stand n. C8101 di Sony, al NAB Show 2023 che si terrà dal 16 al 19 aprile al Las Vegas Convention Center. La disponibilità è prevista per novembre 2023. La commercializzazione di LMD-A180 è prevista per l’autunno 2023.

[1] Il valore di luminanza di picco tipico è D65 (x, y = 0,3127, 0,329) e non è garantito. Il limiter automatico di luminosità può funzionare in alcune condizioni.