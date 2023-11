SpatialLabs View Pro 27 di Acer migliora l’esperienza 3D stereoscopica senza occhiali

Acer ha presentato un innovativo monitor 3D stereoscopico senza occhiali, Acer SpatialLabs View Pro 27, che sarà disponibile dal primo trimestre 2024. Concepito come una vera e propria “tela 3D” all’avanguardia, dedicata a designer e sviluppatori, il display introduce un nuovo modo di dar forma a idee ed elementi audiovisivi, senza l’esigenza di indossare occhiali o accessori speciali.

Acer SpatialLabs View Pro 27 è equipaggiato con la tecnologia 3D stereoscopica di SpatialLabs e integra il nuovo sistema Acer Immerse Audio, oltre che una suite di strumenti avanzati, che consentono ai digital creator di realizzare elementi 3D molto realistici. Gli utenti possono, inoltre, sfruttare al meglio l’ampio pannello 4K da 27 pollici e godere così di immagini ampie e fedeli, mentre il design ergonomico e il paraluce rimovibile garantiscono un’ottima visione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Design potenziato per illustrazioni 3D straordinarie

Acer SpatialLabs View Pro 27 combina alla perfezione l’innovativa tecnologia 3D e le funzionalità di rendering stereo in un’area di lavoro più ampia, per aiutare designer e sviluppatori a dare tridimensionalità alle loro creazioni. Il monitor 3D utilizza un modulo di eyetracking per seguire la posizione e il movimento degli occhi in tempo reale, anche in ambienti poco luminosi. I dettagli cristallini e la profondità dell’immagine sono garantiti grazie al display 4K UHD da 27 pollici con modalità 2D e 3D, che consente agli utenti di passare da una visione stereoscopica 2D a una 3D, con frequenza di aggiornamento di 160 Hz, luminosità di 400 nits e un’accurata riproduzione cromatica con Delta E< 2.

Un paraluce rimovibile sul monitor migliora la precisione del colore e riduce le distrazioni, offrendo così un’ottima qualità dell’immagine nella riproduzione dei progetti sullo schermo.

Acer Immerse Audio: un’esperienza audio-video completa

Acer SpatialLabs View Pro 27 introduce il nuovo sistema Acer Immerse Audio per un’esperienza audio virtuale estremamente coinvolgente. Tale innovazione è alimentata dall’intelligenza artificiale e utilizza trasmissioni di segnali acustici direzionali beamforming e meccanismi di tracciamento del volto.

Un range di suoni ben calibrati, combinato con la tecnologia visiva di SpatialLabs, crea istantaneamente un’esperienza 3D immersiva che fa risaltare ogni dettaglio, movimento ed emozione.

Pensato per i creativi

Acer SpatialLabs View Pro 27 è dotato della piattaforma SpatialLabs Experience Center Pro, che fornisce ai designer applicazioni preinstallate, quali SpatialLabs Model Viewer e strumenti aggiuntivi per i software di progettazione, che aiutano ad accelerare i flussi di lavoro e a produrre contenuti 3D di qualità. La compatibilità con rinomati motori di rendering, come Unreal e Unity, consente ai creativi digitali di realizzare e presentare in tutta semplicità i loro progetti sui dispositivi SpatialLabs Pro.

Il bridge Acer Steam VR offre agli sviluppatori VR e XR la possibilità di trasformare le loro creazioni in immagini 3D ad alta risoluzione e senza l’uso di occhiali.

In combinazione con il runtime Acer conforme a OpenXR, i display offrono immagini stereoscopiche senza soluzione di continuità sulle applicazioni compatibili. Il design flessibile del monitor aumenta la versatilità del dispositivo, che si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro o configurazione.

Grazie al supporto ErgoStand e alla compatibilità con i supporti VESA, è possibile regolare l’inclinazione, la rotazione e l’altezza del display per trovare l’angolo di visione migliore per qualsiasi funzione e applicazione.

Il dispositivo di Acer è inoltre dotato di una serie di porte dedicate alla connettività come HDMI 2.1, USB Type-C, DP 2.0 e doppia USB Type-A.