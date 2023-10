Chromebook Plus: Acer lancia due nuovi laptop

Acer ha presentato i primi laptop Chromebook Plus, Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514, che debuttano con l’iniziativa Chromebook Plus di Google, che offre un nuovo livello di prestazioni per questi laptop, enfatizzando un elegante design con display e fotocamere aggiornati e nuove funzionalità di produttività, creatività e multimedialità.

Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514 sono entrambi dotati della tecnologia necessaria per offrire intrattenimento, connettività e produttività. Questi nuovi modelli sono caratterizzati da moderni processori ad alte prestazioni, display IPS ad alta risoluzione e fotocamere a 1080p con cornici sottili.

“Creatività, produttività e connettività sono i tratti distintivi dello stile di vita dinamico dei nostri clienti, mentre le funzionalità dei nuovi laptop Acer Chromebook Plus aiutano sicuramente i nostri clienti a fare di più di ciò che amano”, ha dichiarato James Lin, General 2 Manager, Notebooks, Acer Inc. “I Chromebook Acer sono stati pionieri fin dal debutto sul mercato e ora siamo entusiasti di offrire nuovi dispositivi che possiedono la qualità, le prestazioni e le funzionalità più apprezzate dai clienti.”

La produttività sui nuovi laptop

I nuovi Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514 offrono agli utenti funzionalità avanzate per massimizzare la produttività ed esprimere liberamente la propria creatività.

Con Adobe Photoshop e Adobe Express, risultano semplificati l’editing di foto e la creazione di grafiche complesse. Gli utenti di Acer Chromebook Plus possono anche usufruire di Photoshop Web e del piano Adobe Express Premium per tre mesi senza costi aggiuntivi. Con le funzioni di intelligenza artificiale generativa Firefly e la precisione di Photoshop unite all’applicazione allin-one Adobe Express, gli utenti hanno tutto ciò che serve per creare immagini e design a proprio gusto.

Le potenzialità di editing integrate consentono inoltre di migliorare foto e video in modo più rapido e semplice. Ad esempio, la funzione Gomma magica potenziata dall’intelligenza artificiale nell’app integrata Google Foto rimuove facilmente le piccole imperfezioni, mentre gli strumenti per la creazione di filmati consentono di effettuare modifiche avanzate ai video con pochi semplici clic.

Quando gli utenti di Acer Chromebook Plus non dispongono di una connessione a internet, possono comunque sfruttare la sincronizzazione dei file, che garantisce l’accesso a Google Docs, Sheets e Slides tramite Chromebook Plus File Manager, sia online che offline.

Una piattaforma ricca di funzioni per creare e connettersi I nuovi notebook Acer Chromebook Plus hanno la memoria e lo spazio di archiviazione necessari per favorire la produttività. Dispongono infatti di una quantità di RAM LPDDR5X compresa tra 8 e 16 GB, abbinata a SSD fino a 256 GB per Acer Chromebook Plus da 14 pollici e fino a 512 GB per la versione da 15 pollici.

Inoltre, entrambi i nuovi modelli sono sempre connessi grazie al Wi-Fi 6E veloce e affidabile e al Bluetooth 5.1 e includono una serie di porte per la ricarica, il trasferimento dati e l’estensione del display, tra cui due porte USB Type-C e HDMI.

Entrambi i modelli garantiscono videoconferenze eccellenti grazie alle webcam da 1080p con riduzione del rumore temporale (TNR) e lente Blue Glass, oltre a strumenti basati sull’intelligenza artificiale che migliorano automaticamente la nitidezza e la luminosità e cancellando il rumore di fondo. Inoltre, è stato aggiunto un otturatore fisico della webcam che 3 può essere chiuso per proteggere la privacy durante le riunioni, le lezioni e le conferenze, mentre gli utenti possono anche disattivare il microfono e spegnere la fotocamera con un solo clic per una maggiore comodità. Inoltre, le immagini di prima qualità sono completate da doppi altoparlanti rivolti verso l’alto con audio DTS Audio.

Acer Chromebook Plus 515 è dotato di processori Intel e ampio display per la massima produttività

Acer Chromebook Plus 515 è stato progettato per consentire agli utenti di sfruttare le nuove funzionalità disponibili in ChromeOS. Grazie ai processori Intel Core di 13a e 12a generazione (fino al modello Core i7), i nuovi portatili Chromebook Plus dispongono delle prestazioni necessarie per le attività più impegnative, consentono un multi-tasking efficiente e offrono fino a 10 ore di utilizzo con la batteria a ricarica rapida.

Il Chromebook è disponibile con un luminoso schermo da 15,6 pollici Full HD (risoluzione 1920 x 1080) con tecnologia IPS, ampi angoli di visualizzazione e in versione touch o non-touch, entrambi fruibili in condizioni di luce elevata grazie al display antiriflesso che garantisce testi nitidi e leggibili, nonché video e foto vividi e chiari.

Acer Chromebook Plus 514 un concentrato di potenza con processori AMD Ryzen e display da 14 pollici

Combinando fino a quattro core CPU “Zen 2” ad alte prestazioni con grafica integrata AMD RDNA all’avanguardia, il processore AMD Ryzen 5 7520 C-Series[1,6] di Acer Chromebook Plus 514 offre tempi di avvio rapidi e alte prestazioni, indispensabili per la produttività degli utenti business. L’ampio display WUXGA da 14 pollici di Acer Chromebook Plus 514 ha un rapporto di aspetto 16:10 che favorisce la produttività e una risoluzione (1920 x 1200) che conquista.

La navigazione e le videoconferenze sono semplici e senza interruzioni, poiché il display è dotato di un rivestimento antiriflesso che mantiene le immagini e il testo nitidi e chiari mentre la tecnologia IPS garantisce ampi angoli di visualizzazione.

Inoltre, il display è disponibile sia con schermo touch che non touch.

È ideale per i professionisti e gli studenti in viaggio, grazie al suo design e alla batteria di lunga durata di 12 ore che può essere ricaricata rapidamente.

Il design robusto sostiene la missione Earthion di Acer

I nuovi Chromebook, che sono stati certificati in modo indipendente e sono conformi allo standard U.S. MIL-STD 810H[9], sono in grado di resistere alle sollecitazioni quotidiane. Entrambi i modelli includono un touchpad OceanGlass e l’opzione di una tastiera retroilluminata. In linea con l’impegno di Acer nel voler creare un impatto positivo sull’ambiente, i nuovi Acer Chromebook Plus 515 e Acer Chromebook Plus 514 supportano la missione Earthion dell’azienda, vantando diverse caratteristiche eco-compatibili e la certificazione EPEAT.

Sono realizzati con materiali riciclati, gli imballaggi sono eco-sostenibili, mentre il design ad alta efficienza energetica soddisfa la certificazione Energy Star. Una gestione perfetta dei dispositivi per le istituzioni scolastiche Entrambi i laptop Acer Chromebook Plus sono disponibili con Chrome Education Upgrade per una gestione ottimale dei dispositivi nelle scuole.

Chrome Education Upgrade aiuta gli amministratori a gestire i dispositivi in scala per soddisfare le esigenze di insegnanti e studenti. Gli insegnanti e gli studenti possono accedere a numerosi strumenti didattici e di collaborazione, come Screencast, Adobe Express e File Sync per consentire la produttività offline. Grazie ai numerosi controlli, gli amministratori possono massimizzare la produttività, ottimizzare l’uso dei dispositivi e distribuire facilmente le configurazioni di sicurezza per garantire che gli studenti e la scuola siano al sicuro dalle minacce.

Gli amministratori possono inoltre sfruttare le caratteristiche funzionali di Chrome Education Upgrade, come l’iscrizione zero-touch e l’assistenza Google 24/7.

Gestione dei dispositivi per le aziende con Acer Chromebook Plus Enterprise 515 e Acer Chromebook Plus Enterprise 514

Per gli utenti aziendali, Acer Chromebook Plus Enterprise 515 e Acer Chromebook Plus Enterprise 514 sono dotati di Chrome Enterprise Upgrade che abilita le funzionalità professionali integrate di ChromeOS. I dipendenti e i reparti IT possono utilizzare la registrazione semplificata dei dispositivi, l’integrazione dell’infrastruttura e le impostazioni di sicurezza avanzate per garantire la protezione dei dati e delle applicazioni. Anche la gestione degli aggiornamenti, dei rapporti di analisi e dei problemi tecnici è stata semplificata grazie all’assistenza per la risoluzione dei problemi di ChromeOS e al supporto amministrativo IT 24 ore su 24, 7 giorni su 7.