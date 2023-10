StanbyME: l’innovativo display LG arriva in Italia

LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo in Italia del nuovo Lifestyle Screen LG StanbyME (modello 27ART10AKPL) disponibile in preordine in anteprima su LG Online Shop a partire da oggi a un prezzo consigliato al pubblico di 1199 euro. In occasione del preordine, LG ha realizzato un’offerta bundle che include anche lo straordinario speaker omnidirezionale LG XBOOM 360 XO3.

LG StanbyME è il nuovo smart display touch LG che offre un’esperienza d’uso unica grazie alle sue caratteristiche chiave: versatilità e trasportabilità.

L’elegante design a stelo con base a rotelle e la batteria integrata di LG StanbyME, che offre fino a 3 ore di autonomia, permettono di spostarlo comodamente da un ambiente all’altro della casa in base alle proprie necessità: godere dei propri film preferiti, guardare un tutorial di cucina o di musica, allenarsi o scoprire una nuova serie TV durante un bel bagno rilassante, anche dove non c’è una presa di corrente, diventa possibile e straordinariamente comodo.

LG StanbyME infatti è l’alleato perfetto per tutte le attività quotidiane. Lo schermo può essere regolato in altezza, inclinazione e orientamento in modo da adattarsi all’utilizzo e al tipo di contenuto fruito rendendo la visione estremamente confortevole in qualsiasi posizione: da sdraiati, seduti, in piedi e così via.

Lo schermo full touch da 27 pollici di LG StanbyME combinato con l’interfaccia semplice e intuitiva garantita dal sistema operativo webOS 22, già apprezzato sugli smart TV LG, permette di accedere con semplicità alle proprie app di intrattenimento preferite e di navigare su Internet. E quando si è lontani dallo schermo non occorre alzarsi: basta utilizzare il telecomando in dotazione.

Infine semplicemente avvicinando lo smartphone o un tablet Android con NFC al retro di StanbyME, è possibile condividere lo schermo e godere dei propri contenuti su uno schermo decisamente più grande e comodo. Lo smartphone può essere alloggiato in quattro diverse posizioni in modo da poter scegliere l’inquadratura della fotocamera più adatta all’uso, trasformando StanbyME in uno strumento pratico e funzionale anche quando lo si utilizza per video chiamate o allenamenti sportivi.

Con tante funzioni, design senza fili e connettività tramite Wi-Fi, AirPlay, NFC, HDMI e USB, StanbyME è ideale per trasformare qualunque angolo della casa in uno spazio personale.

LG StanbyME rappresenta una nuova interpretazione del concetto di smart display, proponendosi come dispositivo personale e personalizzabile in base alle proprie necessità.

Note

Autonomia di 3 ore misurata in modalità standard con connessione Wi-Fi e riproduzione di contenuti in streaming. Può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.

3 Lo schermo può essere ruotato in verticale e orizzontale. Può essere girato di 130°, inclinato di 50° e regolato in altezza di 20 cm. Il funzionamento in modalità verticale dipende dall’app utilizzata.

I servizi in streaming necessitano di un abbonamento.