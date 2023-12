Swift Go 14 di Acer integra l’IA e i nuovi processori Intel Core Ultra

Acer ha annunciato il nuovo Acer Swift Go 14 (SFG14-72) con intelligenza artificiale, spinto da processori[1] Intel Core Ultra con scheda grafica (GPU) Intel Arc e Intel AI Boost, la nuova unità di elaborazione neurale (NPU) proprietaria, che offrono alte prestazioni arricchite dall’IA ed un’esperienza immersiva su un notebook compatto e leggero.

Studenti, professionisti e creator possono sfruttare la gamma di funzionalità IA di Swift Go 14, come Acer PurifiedVoice and Acer PurifiedView , ottimizzate per le videoconferenze e gli strumenti di personalizzazione di questo notebook OLED.

Inoltre, Microsoft Copilot di Windows 11 semplifica l’esecuzione dei progetti e la gestione dei flussi di lavoro.

“Il nostro nuovo Swift Go 14 va oltre il suo design elegante e il display ad alta risoluzione, offrendo la più recente suite di tecnologie di collaborazione per supportare un’ampia varietà di funzioni e stili di vita”, ha dichiarato James Lin, General Manager Notebooks, Acer Inc. “Swift Go 14 è uno dei primi dispositivi sul mercato a essere dotato di processori Intel Core Ultra, che apriranno la strada a uno sviluppo ulteriore delle attività di intelligenza artificiale generativa sui dispositivi Acer del futuro”.

Prestazioni di livello superiore con i processori Intel Core Ultra 7

Alimentato dal nuovo processore Intel Core Ultra 7 155H e certificato come portatile Intel Evo Edition, l’Acer Swift Go 14 rispecchia i requisiti di prestazioni e caratteristiche quali il risveglio istantaneo, la ricarica rapida e la durata della batteria fino a 12,5 ore[2] .

I processori Intel Ultra Core serie H sono inoltre dotati di Intel AI Boost[1] che si comporta come un motore IA dedicato, e la GPU Intel Arc integrata, offrendo prestazioni ottimizzate, esperienze coinvolgenti per il gaming o la creazione di contenuti e la possibilità di accedere a innumerevoli risorse IA con 2 un’estrema efficienza energetica.

Con Intel Unison, il PC Windows 11 può essere abbinato a dispositivi Android o iOS per vivere un’esperienza integrata senza soluzione di continuità [3] per il trasferimento dei file, le chiamate, i messaggi e la gestione del dispositivo su un singolo display.

Esperienze potenziate dalle più recenti funzioni AI

Lo streaming o le videoconferenze con la webcam QHD 1440p dello Swift Go 14 sono più rapide e richiedono meno energia dal dispositivo grazie alla tecnologia IA; Acer PurifiedVoice rimuove i rumori di sottofondo indesiderati e Acer PurifiedView mostra le immagini migliorate sullo schermo, consentendo ad esempio la sfocatura dello sfondo, l’inquadratura automatica e la correzione dello sguardo.

Quando viene rilevato l’uso della videocamera o del microfono del portatile, si attiva istantaneamente la nuova funzione Acer QuickPanel, che consente una configurazione rapida e intuitiva delle impostazioni della videoconferenza. Inoltre, il nuovo Acer AlterView utilizza mappe di profondità generate dall’intelligenza artificiale per convertire le immagini 2D in sfondi animati con effetti 3D che possono essere visualizzati da più angolazioni.

La presenza di Copilot su Windows[4] sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per agevolare il lavoro, la creatività e il gaming. Progettato per ottimizzare tutte le attività, ridurre lo sforzo e risparmiare tempo, può anche fornire risposte personalizzate, ispirazione e support. Copilot può inoltre fornire aiuto nel riassumere il contenuto di una pagina web, comporre un’e-mail, modificare le impostazioni del PC o generare un’immagine, oltre ad altre interessanti funzionalità di intelligenza artificiale rese disponibili in app come Paint, Strumento di cattura, Foto e altre ancora.

Con un solo click sul tasto AcerSense dedicato, le prestazioni del notebook, la manutenzione e la personalizzazione possono essere gestite comodamente utilizzando l’applicazione AcerSense, che integra una scheda Acer AI Zone per individuare facilmente le funzioni IA del dispositivo e ricevere gli aggiornamenti.

Sono presenti anche le porte essenziali per la connettività dello Swift Go 14, tra cui due USB Type-C, HDMI 2.1 e uno slot MicroSD, mentre il Wi-Fi Intel 6E [5] e Intel Bluetooth LE Audio[6] offrono connessioni di rete e audio wireless di alta qualità.

Un incredibile design compatto con display OLED

Elegante, leggero e potente, Acer Swift Go è il notebook ideale per gli utenti più dinamici, in continuo movimento e che cercano in un dispositivo la versatilità. Il telaio in alluminio pesa 1,32 kg [7] e ha uno spessore di 14.9 mm[8] , che lo rende facile da trasportare in borsa o a mano.

Il touchpad ecologico OceanGlass, realizzato con plastica riciclata proveniente dagli oceani, è 3 stato ampliato di oltre il 44% rispetto alle generazioni precedenti[9] e offre agli utenti una superficie di scorrimento più ampia. Sia che si tratti di guardare film o creare progetti sul notebook da 14 pollici, gli utenti possono godere di immagini e colori vivaci grazie alle opzioni di visualizzazione del pannello OLED con risoluzione fino a 2,8K (2880×18000[1]) con certificazione DCI-P3[10] al 100%, VESA Display HDR True Black 500[10] e frequenza di aggiornamento di 90 Hz[5]. Il notebook OLED offre anche un’opzione di display WUXGA (1920×12000) con funzionalità touchscreen per coloro che lo preferiscono.

Note

[1] Le specifiche possono variare a seconda del modello e/o della regione. Tutti i modelli sono soggetti a disponibilità.

[2] La durata effettiva della batteria può variare notevolmente in base alle specifiche, a seconda del modello del prodotto, della configurazione, delle applicazioni, delle impostazioni di gestione dell’alimentazione, delle condizioni operative e delle funzioni utilizzate. La variazione delle prestazioni dipende anche dai componenti in uso, tra cui, ma non solo, il processore, la capacità della RAM, la memoria, il display, la risoluzione, etc. 4

[3] La soluzione Intel® Unison™ è attualmente disponibile solo su PC Windows certificati Intel Evo ed è compatibile solo con smartphone Android o iOS; tutti i dispositivi devono equipaggiare una versione del sistema operativo supportata. Per i dettagli, compresi i requisiti di configurazione, consultare intel.com/performance-evo. I risultati possono variare.

[4] Copilot su Windows inizierà a essere distribuito in anteprima in mercati globali selezionati come parte del nostro ultimo aggiornamento a Windows 11. I mercati iniziali per l’anteprima di Copilot su Windows includono il Nord America e parti dell’Asia e del Sud America. È nostra intenzione aggiungere altri mercati nel tempo.

[5] Per raggiungere le velocità e i vantaggi dichiarati del Wi-Fi 6E sono necessari dispositivi compatibili con il Wi-Fi 6E.

[6] Accessori audio Bluetooth LE con Intel® Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

[7] Il peso può variare in base al processore e al sistema di dissipazione termica associata, nonché ad altri fattori come la configurazione della memoria e dello storage.

[8] Si tratta di un’approssimazione basata sullo spessore medio del dispositivo lungo il bordo affusolato e potrebbe variare in base alle specifiche del prodotto.

[9] Il touchpad dello Swift Go 14 (SFG14-72) misura 125 mm x 76,7 mm, circa il 44% in più rispetto al modello precedente (SFG14- 71), che misura 104 mm x 64 mm.

[10] Disponibile con la configurazione con display OLED