Switch Ethernet industriali: novità da Allied Telesis

Lo specialista nelle soluzioni di connettività e negli strumenti di rete intelligenti Allied Telesis ha presentato la nuova serie di switch Ethernet industriali IE220. Gli ultimi nati sono caratterizzati da grande robustezza e pensati per garantire prestazioni durature in ambienti complessi. Tra questi, quelli delle reti OT e delle installazioni esterne. Questi switch resistono anche a condizioni ambientali difficili, come rumore elettromagnetico, temperature elevate, umidità e vibrazioni.

La Serie IE220 è progettata per diversi settori e applicazioni verticali come:

Building automation : gestione delle strutture, compresi sicurezza e controllo accessi, protezione antincendio, gestione dell’energia. Ma anche riscaldamento/ventilazione/condizionamento e controllo dell’illuminazione.

: gestione delle strutture, compresi sicurezza e controllo accessi, protezione antincendio, gestione dell’energia. Ma anche riscaldamento/ventilazione/condizionamento e controllo dell’illuminazione. Smart city : Ambiente pubblico e infrastruttura urbana che fornisce sicurezza fisica e logica, gestione dei parcheggi, misurazione ambientale, illuminazione e chioschi informativi.

: Ambiente pubblico e infrastruttura urbana che fornisce sicurezza fisica e logica, gestione dei parcheggi, misurazione ambientale, illuminazione e chioschi informativi. Trasporto stradale: controllo adattivo del traffico, telematica e manutenzione preventiva.

Switch Ethernet industriali dall’elevata capacità

Gli switch Ethernet industriali della Serie IE220 offrono connettività Gigabit ad alte prestazioni ai dispositivi IIoT. Il tutto senza compromettere performance o throughput, grazie a doppi uplink in fibra 10 Gigabit e interfacce PoE++ Gigabit.

Le interfacce PoE++ Gigabit offrono fino a 95W per porta, con il suo elevato livello di power budget rende la serie IE220 la soluzione ideale per telecamere di sorveglianza, monitor, punti vendita, sistemi di accesso, illuminazione PoE e altri dispositivi che richiedono più di 30W per operare.

“Il mercato dell’Industrial Ethernet è un settore chiave per Allied Telesis e con la Serie IE220 aggiungiamo un componente fondamentale per fornire una soluzione ampia e flessibile per qualsiasi installazione in ambienti complessi,” ha dichiarato Rahul Gupta, Chief Technology Officer di Allied Telesis. “Questa serie di switch fornirà tutta l’alimentazione di cui hanno bisogno i numerosi dispositivi PoE++ che si trovano nelle reti IIoT.”

Elevata affidabilità

Questi switch Ethernet industriali garantiscono un funzionamento efficiente, affidabile e sicuro nelle reti in ambito di building automation, retail, trasporto intelligente e smart city, oltre all’immunità alle sovratensioni per le installazioni all’aperto. Sono certificati UL 2043 per l’uso in plenum, condotti e altri spazi utilizzati per l’aria ambientale.

Allied Telesis adotta policy di controllo della qualità estreme per garantire che i prodotti non riducano la produttività aziendale o mettano a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. La serie IE220 ha superato rigorosi test di stress ambientale basati sugli standard IEC 60068-2 ed è stata convalidata per funzionare in un ampio intervallo di temperature (da -40°C a 75°C).

MRP, EPSRing e G.8032 ERPS consentono di realizzare architetture di rete ad anello a elevata disponibilità, con l’affidabilità ulteriormente amplificata da un’alimentazione ridondante in corrente continua.

Semplicità di utilizzo

La Serie IE220 dei nuovi switch Ethernet industriali favorisce la collaborazione OT/IT, supportando AlliedWare Plus, il sistema operativo di punta dell’azienda.

“I clienti possono trarre vantaggio dalla nostra automazione di rete che consente di risparmiare tempo e da altre tecnologie avanzate, normalmente presenti solo nei prodotti enterprise, ” ha sottolineato Luca Sinigaglia, Industrial Ethernet Product Line Manager di Allied Telesis. “Questi switch Ethernet industriali offrono il meglio di entrambi i mondi e potranno rivelare la loro utilità a un’ampia gamma di clienti.”

La serie comprende due modelli: IE220-6GHX, con 4 porte PoE++ Gigabit in rame e 2 uplink SFP+ 10Gbe, e IE220-10GHX, con 8 porte PoE++ Gigabit in rame e 2 uplink SFP+ 10Gbe. Entrambi i modelli possono essere già ordinati e saranno disponibili a partire da fine luglio.