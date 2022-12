Synology presenta DiskStation DS923+ per la gestione dati per utenti e piccoli uffici

Synology ha annunciato la nuova Synology DiskStation a quattro vani DS923+, l’unità più recente della linea Plus di dispositivi di archiviazione All-In-One per utenti e piccoli uffici.

Con il versatile sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), la DS923+ offre soluzioni complete per proteggere e gestire i dati di lavoro, collaborare facilmente sui documenti, accedere ai file da remoto e monitorare le risorse fisiche, il tutto in un formato desktop compatto. Offre prestazioni costanti ed è immediatamente pronta all’uso, con l’opzione per eseguire facilmente l’upgrade di rete e potenziare ulteriormente le velocità di trasferimento dati grazie alle schede di rete.

“La DS923+ offre agli utenti prestazioni formidabili e un’ottima capacità rispetto al suo formato compatto”, ha affermato Michael Wang, Product Manager presso Synology. “Con la possibilità di scalare l’archiviazione e la rete, si adatta alle nostre esigenze d’uso in crescita”.

Archiviazione efficace, scalabile secondo le tue esigenze

La DS923+ può funzionare come archiviazione principale e soluzione di protezione dei dati per usi domestici piccoli uffici oppure come nodo edge per implementazioni su più siti.

Con una capacità di archiviazione di 50 TB nel suo formato compatto a 4 vani, è facilmente scalabile fino a 120 TB su 9 unità con un’unità di espansione DX517.

Gli utenti possono potenziare ulteriormente le prestazioni eseguendo l’upgrade a una rete 10GbE e aggiungendo unità SSD M.2 NVMe usando lo slot PCIe integrato, per abilitare una cache veloce o creare ulteriori storage pool all-flash.

Il meglio dell’archiviazione locale

Per i team che lavorano da remoto e le aziende che operano su più sedi, la sincronizzazione dei file da sito a sito abilita il mirroring dei contenuti tra i dispositivi Synology. Synology Drive consente la gestione e condivisione intuitiva dei file, accostando la praticità dell’accesso remoto ai file alla privacy e al 100% della titolarità dei dati nell’archiviazione locale.

Con la DS923+ gli utenti possono utilizzare l’archivio locale ad alte prestazioni e, simultaneamente, ridurre l’impronta dell’archivio locale con la tecnologia cloud ibrida. Synology Hybrid Share archivia

efficacemente i cold data nel cloud e mantiene i file usati più spesso nella cache sul dispositivo, per renderli accessibili alla velocità della LAN.

Backup su più livelli

Per garantire che i dati sensibili o critici siano sempre protetti dalle moderne minacce della cybersicurezza è essenziale evitare la perdita irreversibile di informazioni importanti. Active Backup Suite di Synology consente il backup sicuro dell’infrastruttura IT, come i sistemi Windows e Linux, le VM VMware/Hyper-V e gli account Microsoft 365/Google Workspace, sulla DS923+ e la possibilità di ripristinare facilmente i dati quando necessario.

Per maggiore ridondanza, backup e snapshot di un punto nel tempo dei dati archiviati sul NAS possono essere creati e inviati offsite, a un altro server o servizio cloud.

Server di sorveglianza compatto

Il dispositivo può servire anche da sistema di gestione video completo con la piena titolarità sui dati locali. Surveillance Station di Synology è un VMS potente, oggi utilizzato per proteggere oltre 500.000 sedi. Il supporto ONVIF flessibile e oltre 8.300 videocamere IP testate semplificano l’implementazione e la personalizzazione in base ai requisiti di ogni specifica sede.

Con Surveillance Station è facile configurare e gestire fino a 40 videocamere, con un’interfaccia moderna e personalizzabile. Per ambienti più vasti e con più edifici, le planimetrie dei piani e l’opzione per le mappe Google Maps oppure OpenStreetMap amplificano al massimo il monitoraggio di luoghi e situazioni. I fotogrammi importanti possono essere conservati per maggiore resilienza con il supporto per la registrazione del backup del server, la gestione di più dispositivi e persino il supporto per registrazioni doppie e simultanee, crittografate end-to-end, sul cloud Synology C2.