TCL lancia nuovi TV QLED

TCL lancia sul mercato italiano i nuovi modelli della serie QLED 4K C64.

Obiettivo: offrire la migliore qualità di immagini, garantendo nitidezza e colori vividi. Inoltre, grazie a Game Master, FreeSync e ai più recenti formati HDR supportati (tra cui HDR10+ e Dolby Vision), sarà possibile godersi qualsiasi contenuto in modo connesso e intelligente. La Serie C64 è disponibile nei formati 43”, 50”, 55”, 65”, 75” e 85”.

“Guidati dal nostro motto, Inspire Greatness, siamo entusiasti di presentare i nostri primi TV QLED del 2023 in Europa“, ha dichiarato Frédéric Langin, Chief Commercial Officer di TCL Europe, “Siamo certi che i nuovi TV che TLC lancia risponderanno alle aspettative dei consumatori, offrendo una tecnologia premium e soluzioni interconnesse di intrattenimento a prezzi accessibili”.

TCL lancia la Serie C64: colori e dettagli infiniti

Grazie alla tecnologia all’avanguardia Quantum Dot, la Serie C64 che TCL lancia offre colori cinematografici, che sfruttano tutte le sfumature e le tonalità che le cineprese sono in grado di catturare, donando così immagini realistiche e naturali. La luminosità raggiunge fino a 450 nit, per una qualità di alto livello in qualsiasi condizione: anche in stanze completamente illuminate dal sole, il TV offrirà colori sempre vividi per godersi a pieno ogni contenuto, senza risentire dell’eccessiva luce.

La qualità video della nuova Serie C64 è supportata da un comparto audio Dolby Atmos, donando così un’esperienza di utilizzo unica e completamente immersiva. Unendo immagini e audio di alta qualità, TLC lancia prodotti che consentiranno agli utenti di essere trasportati all’interno del film o sentirsi allo stadio.

TLC lancia intrattenimento senza fine, anche per i gamer

La Serie C64 offre un’esperienza di gioco ottimizzata grazie all’ultima tecnologia Game Accelerator di TCL per convertire la frequenza del pannello da 60Hz a 120Hz e permettere di giocare con i titoli di ultima generazione.

La nuova serie C64 che TLC lancia è dotata di Google TV che permette agli utenti di avere a portata di mano numerosi contenuti, disponibili mediante i servizi di streaming.

Gli utenti potranno anche scoprire nuovi film e show televisivi grazie ai suggerimenti basati su ciò che hanno guardato precedentemente e sui loro interessi. È anche possibile inserire nuovi contenuti alla Watchlist direttamente dallo smartphone, in modo che le raccomandazioni siano sempre aggiornate. Inoltre, grazie al controllo vocale Hands-Free con Google Assistant integrato, l’utilizzo di questi TV è ancora più semplice e smart.

Il design elegante e senza cornice della nuova serie che TCL lancia lo rende ideale per ogni living, mentre lo stand regolabile in due posizioni è ideale per posizionare il TV su qualsiasi superficie della casa, permettendo anche l’inserimento della soundbar nello spazio sottostante il display.

Prezzi al pubblico:

43”: 499,90€

50”: 599,90€

55”: 699,90€

65”: 799,90€

75”: 1199,90€