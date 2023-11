TCL NXTPAPER: i primi smartphone e tablet al mondo con l’innovativa tecnologia cartac

TCL, marchio attivonel settore dell’elettronica di consumo e secondo brand al mondo per i TV, ha reso disponibili in Italia i nuovi smartphone TCL 40 NXTPAPER 4G e 5G e del tablet TCL NXTPAPER 11 con l’innovativa tecnologia display sviluppata internamente.

Questi device sono dotati della tecnologia proprietaria NXTPAPER, offrono un comfort visivo ampio e sono certificati TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu. I display multistrato TCL NXTPAPER sono antiriflesso e anti-impronta, caratteristica peculiare ottenuta grazie ad una texture effetto opaco simile a quella della carta. La gamma TCL NXTPAPER promette comfort visivo e un’esperienza di visualizzazione rivoluzionaria, simile alla carta.

SMARTPHONE E TABLET IN OFFERTA SPECIALE

TCL 40 NXTPAPER

Progettato con focus su intrattenimento e creatività senza compromettere il comfort visivo, lo smartphone TCL 40NXTPAPER è dotato di un display NXTPAPER FHD+ da 6,78 pollici, doppi altoparlanti e audio 3D boom potenziato DTS per un’esperienza audiovisiva immersiva. Dispone inoltre di una fotocamera selfie da 32MP e di un comparto fotografico posteriore con tripla camera da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e sensore macro da 2MP, per catturare paesaggi, ritratti e dettagli, ùil tutto con una chiarezza cristallina.

TCL 40NXTPAPER è inoltre dotato di 256GB di memoria e 8GB di RAM con un’espansione aggiuntiva di 8GB di RAM virtuale, la più grande della sua categoria di prezzo, che consente all’utente di eseguire più applicazioni contemporaneamente migliorando la produttività.

TCL 40 NXTPAPER 5G

Pensato per il professionista che desidera rimanere connesso in ogni momento, TCL 40NXTPAPER 5G offre un comfort visivo eccezionale e una connettività 5G ultraveloce per svolgere tutte le attività con estrema facilità, anche in movimento. Il display NXTPAPER HD+ da 6,6 pollici, associato all’esperienza di visualizzazione simile alla carta e all’interfaccia utente NXTPAPER, lo rendono la scelta ideale per la lettura prolungata e la gestione dei documenti. 256GB di storage sono accompagnati da 6GB di RAM che possono essere ulteriormente ampliati con un’espansione aggiuntiva di 6GB di RAM virtuale, per una gestione multitasking sulle varie app, intrattenimento multimediale e altro ancora.

Il dispositivo è dotato di un versatile comparto fotografico posteriore composto da una camera principale da 50MP, un sensore di profondità da 2MP e un obiettivo macro da 2MP. La fotocamera AI intuitiva trasforma ogni scatto in una foto dall’aspetto professionale. Impressiona ulteriormente con la sua modalità AI Colour Video, una caratteristica unica che rende gli sfondi dei video in bianco e nero mantenendo il soggetto in colori vividi. Una fotocamera frontale da 8MP non solo soddisfa le esigenze aziendali garantendo videoconferenze di alta qualità, ma anche quelle personali, rendendolo un dispositivo versatile adatto al lavoro e al tempo libero.

TCL NXTPAPER 11

Grazie a NXTPAPER 2.0, il tablet TCL NXTPAPER 11 offre un’esperienza di visione confortevole e immagini di alta qualità grazie al suo display 2K da 11 pollici, ulteriormente migliorate da AI Boost per un’esperienza di intrattenimento nitida e coinvolgente.

Lo schermo è più confortevole da guardare in quanto composto da diversi strati per limitare la luce blu, ma mantiene i colori originali e reali. Inoltre, il vetro antiriflesso certificato TÜV Rheinland riduce la luce riflessa e qualsiasi bagliore, creando una texture distintiva simile alla carta.

TCL NXTPAPER 11 aiuta a bilanciare lavoro e svago: offre videochiamate cristalline grazie alla fotocamera frontale grandangolare da 8MP e ai quattro altoparlanti e due microfoni. La semplice interfaccia utente TCL semplifica il multitasking: con le funzioni Split Screen o Floating Window è possibile ottenere la sensazione di un doppio schermo in un solo tablet.

Per coloro che preferiscono i libri stampati e i quaderni agli e-reader, TCL NXTPAPER 11 è il device ideale. Il rivestimento dello schermo offre una sensazione realistica e fluida come fosse carta e la modalità di lettura che imita l’effetto in scala di grigi di un libro, rende TCL NXTPAPER 11 perfetto sia per i tradizionalisti che per gli appassionati di tecnologia.

Infine, questo dispositivo è supportato da una potente batteria da 8000mAh, che assicura un utilizzo di lunga durata.

Disponibilità

TCL 40 NXTPAPER disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro.

TCL 40 NXTPAPER 5G disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 239,90 euro.

TCL NXTPAPER 11 disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 249,90 euro.