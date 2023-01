Telecamere pan tilt zoom: Sony amplia la gamma

Sony ha annunciato di aver ampliato la propria gamma di telecamere pan tilt zoom (PTZ) aggiungendo due modelli 4K con analisi dell’IA integrata. Le telecamere SRG-A40 e SRG-A12 tracciano in modo automatico e coerente, e inquadrano in modo naturale i presentatori, indipendentemente dal movimento o dalla postura, per una creazione e un controllo dei contenuti senza problemi, il tutto senza un computer. La nuova tecnologia di inquadratura automatica PTZ offre un funzionamento automatico per riscoperta e tracciamento rapidi del soggetto nonché molteplici opzioni di inquadratura automatica. I punti di forza delle telecamere includono qualità dell’immagine con l’automazione, la flessibilità dell’IP, zoom potente, controllo da remoto e configurazione e funzionamento semplici. Sono l’ideale per l’uso in applicazioni negli ambiti education, aziendali, medici, governativi, di trasmissioni e religiosi, nonché per gli eventi dal vivo.

Come sottolineato da Clair Lam, Network Cameras Solutions Product Manager, Sony Professional Europe: «Le nostre ultime telecamere pan tilt zoom rappresentano davvero una nuova generazione. Incorporando la qualità dell’immagine che è il fondamento di Sony, questi nuovi ed efficienti modelli sono ancora più smart che mai grazie all’aggiunta dell’analisi dell’IA integrata che offre inquadratura automatica PTZ, abbinata al potenziale derivante dal controllo da remoto. I nostri clienti ci hanno detto che il modo in cui acquisiscono i contenuti, e addirittura il luogo da cui riescono a farlo, sono cambiati drasticamente negli ultimi anni. Abbiamo preso spunto e abbiamo creato una nuova serie user-friendly che offre libertà di montaggio, dà priorità alle operazioni indipendentemente dal luogo e crea un workflow agevole che migliora il lavoro degli operatori con gradi diversi di esperienza per creare contenuto estremamente professionale, mantenendo bassi i costi operativi».

Automazione smart: Inquadratura automatica PTZ

La novità di questa serie di telecamere avanzate è la tecnologia di inquadratura automatica PTZ integrata di Sony con analisi dell’IA, che migliora la fruibilità e la produttività. I molteplici angoli di inquadratura automatica includono opzioni con inquadratura ottima per primi piani e immagini a corpo intero o a mezzo busto, offrendo in tal modo maggiore libertà creativa e maggiori opzioni di personalizzazione. Con il funzionamento automatico, le telecamere iniziano a funzionare non appena viene attivata l’alimentazione, ricercando e riscoprendo un soggetto da tracciare. Viene impiegata una combinazione di tecnologie di riconoscimento avanzate e coerente, tra cui riconoscimento facciale che può addirittura rilevare volti con la mascherina. Una nuova lampada tally user-friendly consente agli utenti di identificare facilmente quale telecamera è attivamente in uso e i movimenti da tracciare.

Qualità delle immagini eccellente

Sia SRG-A40 che SRG-A12 utilizzano un sensore CMOS Exmor R™ altamente sensibile per immagini di alta qualità, naturalmente vivide con rumore ridotto che supporta 4K 30p e Full HD 60p. SRG-A40 offre tecnologia Clear Image Zoom che raddoppia digitalmente lo zoom ottico da 20x a 30x in 4K o 40x in Full HD, mentre SRG-A12 offre uno zoom fino a 12x. In modalità di conversione tele, SRG-A40 può aumentare lo zoom fino a 80x, mentre SRG-A12 può aumentarlo fino a 24x, il tutto offrendo un movimento PTZ uniforme e rapido tra le telecamere. La modalità giorno e la modalità notte contribuiscono a ottimizzare le riprese in condizioni di ombre o luminosità.

Produzione stabile e flessibile

I nuovi modelli di telecamere pan tilt zoom offrono 3G-SDI, HDMI, e connettività IP (NDI®|HX disponibile tramite licenza opzionale)[1] e può essere controllato da remoto tramite VISCA/VISCA su IP, utilizzando un unico cavo di rete per alimentazione, uscita e controllo. Inoltre, includono Power over Ethernet Plus Plus (PoE++), che consente l’integrazione semplificata in ambienti nuovi o esistenti, senza cablaggio di alimentazione separato. Con opzioni di integrazione e connessione solide, la nuova serie trae vantaggio dall’abilità distinta delle telecamere PTZ per offrire acquisizione e controllo anche in posizioni difficili da raggiungere, offrendo al contempo nuove angolazioni e punti di visuale privilegiata. Il Supporto per Real Time Streaming Protocol (RTSP) offre visualizzazione da remoto, mentre il protocollo Security Reliable Transport (SRT) consente lo streaming video sicuro, agevole e stabile.

Configurazione e funzionamento semplici

Oltre a integrazione e installazione semplici, le telecamere sono semplici da configurare e utilizzare per operatori con diversi livelli di abilità. Con la funzionalità di file di impostazione dell’immagine, gli utenti possono velocemente configurare e duplicare le impostazioni del menu tra telecamere creando così uniformità e familiarità di installazione. La sincronizzazione del movimento PTZ dei nuovi modelli consentono il movimento PTZ semplice e rapido a una posizione mirata a un intervallo di angolazione pan/tilt massimo di ±170°. Il richiamo pre-configurato offre transizioni rapide da una telecamera ad altre angolazioni pre-configurate per acquisire i momenti critici. Inoltre, il fermo immagine pre-configurato può essere utilizzato per mantenere in posizione l’ultima immagine catturata, quando la telecamera si sposta, eliminando le transizioni sfocate delle riprese e riducendo al minimo la distrazione. Inoltre, il software del driver della webcam virtuale può arrivare a cinque telecamere connesse a strumenti di lezione e conferenza collaborativi utilizzando un computer per fornire qualità dell’immagine professionale durante le riunioni basate sul web.

Si prevede che SRG-A40 e SRG-A12 saranno disponibili nell’estate 2023. I nuovi modelli faranno il proprio debutto a ISE allo stand 3E400 di Sony, al Padiglione 3.

*Edge Analytics Appliance di Sony, REA-C1000, supporterà la funzione di “Inquadratura automatica PTZ” con un aggiornamento del firmware nel 2023. È obbligatoria la licenza di inquadratura automatica PTZ, REA-L0200.

[1] NDI® è un marchio registrato di Vizrt Group.