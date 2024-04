Titan 2nd Gen: il nuovo router Multi-Gigabit Wi-Fi 6 con mesh AX320 top di gamma di Keenetic

Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking, lancia il suo prodotto top di gamma per il mercato business: Titan 2nd Gen. Un router Multi-Gigabit Wi-Fi 6 con mesh AX3200, CPU ARM dual core, smart switch con 1 porta 2.5 Gigabit e 5 porte 1 Gigabit, porte USB 2.0 e USB 3.0.

Un nuovo modello, dunque, particolarmente adatto a soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro grazie alle sue peculiarità. In primis, il Titan 2nd Gen (KN-1811) ridefinisce le prestazioni delle reti private virtuali, grazie alla sua CPU ARM che permette di ottenere velocità di throughput eccezionali, ad esempio, toccando picchi di 900 Mbps tramite WireGuard, uno dei protocolli VPN più utilizzati attualmente.

Altra funzione molto utile è quella che consente, grazie al sistema operativo proprietario KeeneticOS, di analizzare in maniera precisa tutto il traffico relativo alle applicazioni in funzione tramite una dashboard dedicata. In questo modo è possibile identificare i servizi essenziali, come le chiamate VoIP o le videoconferenze, ed allocare più banda su di essi rispetto ad un file-transfer o ad un download. Tutto questo senza intaccare minimamente la velocità di rete.

In termini di hardware Titan 2nd Gen mette a disposizione una porta da 2,5 Gigabit che permette di mantenere diversi dispositivi connessi e in funzione, evitando problemi di sovraccarico durante il workflow. Le porte USB, 2.0 e 3.0, danno invece la possibilità di condividere un disco in rete con tutti i connessi alla VPN, senza mettere a rischio dati sensibili e in totale sicurezza. Sicurezza garantita dall’adesione ai più rigidi protocolli internazionali, come le certificazioni SSL firmate da Let’sEncrypt, ma soprattutto dai costanti aggiornamenti del software proprietario, fino a 10 volte più frequenti rispetto ai principali competitor. Titan 2nd Gen, come ogni altro dispositivo Keenetic, offre almeno quattro anni di aggiornamenti.

“La seconda generazione dei router Titan fornisce prestazioni di altissimo livello ed ha delle peculiarità che lo rendono lo strumento ideale per la gestione della connettività negli ambienti di lavoro – dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia –. Come tutti i dispositivi Keenetic ha il suo cuore pulsante nel sistema operativo di proprietà, Keenetic OS, grazie al quale possiamo avere il controllo assoluto sulle linee di sviluppo, e riesce a garantire stabilità senza pari funzionando ininterrottamente per mesi, così da non disturbare backup notturni o interrompere call importanti a causa del software instabile. A questo si aggiungono le funzionalità specifiche per le PMI e in generale per il mondo del business”.