True Wireless di Celly: tutta un’altra musica

Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet, amplia la propria gamma di auricolari true wireless con quattro modelli che si adattano perfettamente alle esigenze degli utenti – dalle attività outdoor al lavoro, passando per il tempo libero – accomunati da un’ottima qualità del suono e tecnologie all’avanguardia.

Esperienza audio eccellente con Ultrasound

Gli auricolari true wireless Ultrasound rappresentano la massima versatilità per chi desidera un prodotto in grado di assicurare performance ottimali sia per le proprie passioni che per gli impegni professionali. Progettate con capsula in-ear e funzione ENC, permettono di schermare qualsiasi rumore proveniente dall’esterno migliorando di conseguenza la qualità del suono, e grazie al microfono incorporato in entrambi gli auricolari sono un valido alleato per chiamate di lavoro, gestibili comodamente grazie alla presenza di tasti touch multi-funzione.

Ambiental: l’opzione senza isolamento per gli sportivi

Il design innovativo dei nuovi auricolari true wireless Ambiental di Celly è pensato in particolare per tutti coloro che si dedicano ad attività sportive, soprattutto outdoor, da svolgere in sicurezza senza rinunciare al sottofondo musicale (di estrema qualità) più adatto. L’aderenza perfetta alla forma dell’orecchio permette la libertà necessaria durante gli allenamenti, mentre la tecnologia delle capsule con design ad anello consente di non isolarsi dall’ambiente circostante.

Musica in formato compatto e sempre a portata di mano (o di borsa) con FLIP2 Gli auricolari FLIP2 sono il compagno di viaggio ideale per chi desidera la giusta atmosfera durante i propri spostamenti: il design distintivo ma compatto assicura il minimo ingombro, assicurando di avere a disposizione i propri auricolari in ogni momento di necessità, in particolare quando si è fuori casa. Caratterizzati da capsule in-ear, tecnologia touch e autonomia fino a 4 ore.

Praticità garantita con true wireless Buz2

Gli auricolari senza filo Buz2 sono il modello ideale per chi desidera avvicinarsi alla categoria true wireless. Presentano capsule a goccia e pesano solo 3.4g, per la massima comodità. Soddisfano le necessità di coloro che hanno bisogno di un prodotto intuitivo ma versatile, sempre a disposizione – dal tempo libero alle chiamate di lavoro.