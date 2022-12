Vasco Electronics: idee regalo per Natale

In previsione delle idee regalo natalizie, della serie regali utili e originali, Vasco Electronics propone Vasco Translator V4, il traduttore istantaneo vocale in grado di supportare fino a 108 lingue.

Dagli amici globe trotter, agli appassionati di lingue straniere, dalla mamma in carriera al fidanzato che ama la tecnologia, per i digital nomad che lavorano da remoto in giro per il mondo o per chi sta per intraprendere una nuova avventura all’estero… il traduttore Vasco V4 è il regalo perfetto, capace di mettere d’accordo tutti!

Vasco Translator V4 è dotato di intelligenza artificiale che offre tecnologia all’avanguardia per consentire una comunicazione efficace di livello madrelingua per tradurre voce, foto e testi ovunque nel mondo.

Si tratta di un dispositivo che non solo fornisce traduzioni con accuratezza pari al 96% con connessione ad internet illimitata e gratuita in 200 Paesi, ma dispone anche di un tutor linguistico digitale, utile nell’apprendimento di nuove lingue straniere.

La soluzione ideale non solo per chi viaggia per passione o per lavoro, ma anche per chi si approccia allo studio di una lingua straniera per la prima volta.

Questo è possibile grazie alla Learning app, l’applicazione progettata sul metodo delle flashcard per guidare l’utente nell’apprendimento di nuovi vocaboli e di una pronuncia corretta. Inoltre, la user experience semplice e intuitiva offerta dall’app motiva l’utente ad apprendere in maniera continuativa, mostrando i progressi raggiunti nel tempo e garantendo aggiornamenti costanti per approfondire sempre più la conoscenza linguistica.