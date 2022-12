VOIspeed: nuovo App basata su tecnologia WebRTC

TeamSystem Communication, Gruppo TeamSystem, annuncia il rilascio della nuova App VOIspeed per Android e iOS. Disponibile in anteprima per i propri partner già a partire dal 22 dicembre e da gennaio 2023 per tutti gli utenti VOIspeed, che la potranno scaricare e installare tramite App Store e Google Play, questa nuova App basata su tecnologia WebRTC, che andrà a sostituire la versione attuale, introdurrà una serie d’interessanti funzionalità e una nuova interfaccia utente. società focalizzata sulle tecnologie di telefonia in Cloud del, annuncia il rilascio della nuova App VOIspeed per Android e iOS. Disponibile in anteprima per i propri partner già a partire dal 22 dicembre e da gennaio 2023 per tutti gli utenti VOIspeed, che la potranno scaricare e installare tramite App Store e Google Play, questa nuova App basata su tecnologia WebRTC, che andrà a sostituire la versione attuale, introdurrà una serie d’interessanti funzionalità e una nuova interfaccia utente.

Principali caratteristiche della nuova App VOIspeed:

– Home App con visualizzazione dello stato e dei numeri degli interni, comprese informazioni come mail, numero cellulare, ufficio di appartenenza, chat, ecc.

– Rubrica centralizzata con possibilità di visualizzare sia i contatti propri sia quelli di tutto il gruppo di lavoro e gestire la condivisione dei contatti personali

– Possibilità di effettuare Chat con gli interni

– Possibilità di visualizzare reportistica relativa a chiamate entranti, uscenti e perse, con possibilità di applicare filtri per tipologia, intervalli di tempo, etc.

– Funzioni di chiamata al pari della UI desktop: attesa, inoltro, registrazione delle chiamate, conference call e switch terminale

Grazie alla tecnologia WebRTC su cui è basata la nuova App VOIspeed, inoltre, le chiamate verranno effettuate tramite VoIP, quindi, senza occupare le linee del centralino, che rimarranno libere di gestire altre chiamate in entrata e in uscita.

“La scelta di adottare la tecnologia WebRTC ci sta permettendo di rendere VOIspeed sempre più flessibile e di soddisfare sempre meglio e più rapidamente le esigenze della nostra clientela”, ha dichiarato Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication, che ha poi concluso: “Con questa nuova App il nostro centralino in cloud fa un ulteriore passo in avanti e consente a chi lo utilizza da mobile di disporre di tutte le funzionalità di cui è abituato a fruire quando si trova in ufficio, nonché di poter contare sempre su una completa gamma di strumenti per la comunicazione integrata e per la collaborazione, in grado di fare la differenza e consentire di lavorare al meglio e con maggior soddisfazione”.