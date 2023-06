Zenbook S 13 OLED di Asus disponibile in Italia

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità in Italia del nuovo Zenbook S 13 OLED (UX5304), il laptop OLED da 13,3 pollici più sottile al mondo[i]. È anche lo Zenbook più ecologico di sempre e porta le qualità tipiche del marchio ASUS, come il design ultraportatile, la sostenibilità e le prestazioni in movimento, a un nuovo livello.

Con un profilo super-sottile di 1 cm[ii] e uno chassis superleggero di 1 kg[iii], il sofisticato Zenbook S 13 OLED offre prestazioni, connettività e durata della batteria senza compromessi, ed è rifinito nel nuovissimo Basalt Gray o nel classico Ponder Blue. È stato inoltre progettato tenendo ben presente l’ambiente e la neutralità delle emissioni di anidride carbonica, utilizzando metalli e plastiche riciclate, imballaggi certificati FSC® Mix, un nuovo elegante alluminio in ceramica al plasma per il modello Basalt Gray e un’elettronica priva di alogeni, per rendere questo modello di Zenbook il più ecologico che ASUS abbia mai prodotto.

La serie Zenbook eccelle nell’offrire prestazioni impareggiabili in movimento, e Zenbook S 13 OLED non fa eccezione, sfruttando la potenza dei processori Intel Core i7 di 13a generazione con 32 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB. È inoltre presente una serie completa di porte I/O e una batteria di lunga durata da 63 Wh.

Per una visione coinvolgente e realistica, Zenbook S 13 OLED offre uno splendido display ASUS Lumina OLED 16:10 2.8K (2880 x 1800) certificato Dolby Vision, con resa cromatica Pantone Validated e certificazione VESA DisplayHDR™ True Black 500, che garantisce dettagli incredibili e livelli di nero profondissimi.

ASUS Zenbook S 13 OLED: Super sottile e leggero

Questa meraviglia di 1 cm di spessore, e 1 kg di peso utilizza gli efficienti processori Intel Core di 13a generazione e l’incredibile display OLED HDR NanoEdge da 13,3 pollici 16:10 2.8K offre immagini brillanti. Per mantenerlo compatto, è stata utilizzata la lavorazione CNC per sfruttare al meglio lo spazio disponibile per i componenti. È stato inoltre utilizzato un pannello OLED appositamente progettato e personalizzato nelle dimensioni, per ottenere un coperchio più sottile del 30%. Per il touchpad si è scelto un rivestimento in vetro estremamente sottile, che consente di ridurre ulteriormente lo spessore del piano tastiera del 25%. Il profilo laterale di questo laptop misura solo 1 cm: è sottile come una penna!

Sostenibilità a 360°

ASUS Zenbook S 13 OLED è un prodotto registrato EPEAT Gold, che ha un impatto ambientale positivo nell’intero ciclo di vita del prodotto, dall’utilizzo dei materiali alla produzione, fino all’assemblaggio, all’utilizzo e alla fine del ciclo di vita. La carbon footprint è stata ridotta incorporando materiali riciclati e progettando imballaggi più eco-compatibili.

Per la prima volta è stato utilizzato un processo speciale per trasformare il coperchio in alluminio al plasma ceramico, un’esclusiva di ASUS. Questo processo utilizza acqua pura e non richiede composti organici, acidi forti o metalli pesanti. Al contrario, questo metodo basato su un bagno a basso impatto ambientale produce una trasformazione fisica e chimica dell’alluminio. Il risultato è una maggiore resistenza all’usura, protezione dalla corrosione, gestione termica, durezza e durata. I componenti in alluminio ceramico al plasma sono anche completamente riciclabili alla fine del loro ciclo di vita.

Oltre ai vantaggi fisici, l’aspetto e la sensazione al tatto di questo materiale è simile alla pietra naturale, in linea con lo spirito della serie Zenbook. Incredibilmente, questo rende ogni coperchio unico nel suo genere. Non ce ne sono due uguali. Una maggiore robustezza del laptop riduce anche gli sprechi a lungo termine, per questo Zenbook 13 S OLED è stato sottoposto a test rigorosi in base al più recente standard militare statunitense MIL-STD-810H, con un massimo di 12 metodi di test e 26 test individuali.

Performance e immagini al top per ASUS Zenbook S 13 OLED

Lo Zenbook S 13 OLED, certificato Intel Evo, offre il perfetto connubio tra prestazioni e portabilità, grazie a un processore Intel Core i7 di 13a generazione che può essere potenziato del 20% fino a un TDP (Thermal Design Power) di 20 watt. Il tutto è supportato da un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB ultraveloce, con una batteria di lunga durata da 63 Wh. Il WiFi 6E potenziato con ASUS WiFi Master Premium assicura connessioni veloci e stabili.

Per un’esperienza visiva coinvolgente, Zenbook S 13 OLED è dotato di un display ASUS Lumina OLED 16:10. I display OLED ASUS Lumina standardizzano le soluzioni visive di alta qualità per una migliore esperienza OLED. Il nome evidenzia anche i vantaggi unici e l’esperienza visiva superiore che vanno oltre i tradizionali display OLED. I display ASUS Lumina OLED sono dotati di tecnologie esclusive ASUS, come ASUS Splendid e ASUS OLED Care, nonché di nuove funzionalità come Delta E <1, risparmio energetico e protezione del pannello.