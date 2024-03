Zenfone 11 Ultra: la serie Zenfone si rivoluziona

ASUS ha annunciato il nuovo Zenfone 11 Ultra durante un evento di lancio online dedicato. L’azienda ha svelato tutti i dettagli dell’ultimo flagship della serie Zenfone: Zenfone 11 Ultra segna un importante passaggio verso un form factor più grande che offre un sistema di fotocamere migliore, un processore più potente e una batteria più grande in un design meticolosamente progettato.

“Con Zenfone 11 Ultra, ASUS offre agli utenti un design premium, una fotocamera di punta, funzioni AI e una batteria di maggiore durata”, ha dichiarato S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, intervenendo all’evento di lancio. “In breve, Zenfone 11 Ultra è tutto ciò che un telefono di punta nel 2024 dovrebbe essere e fornirà il massimo vantaggio all’utente finale”.

Zenfone 11 Ultra è disponibile in una scelta di quattro nuove colorazioni, tutti ispirati a diversi paesaggi del nostro pianeta. ASUS ha progettato il nuovo Zenfone utilizzando materiali sostenibili come l’alluminio riciclato al 100% per la scocca e una maggiore percentuale di imballaggi riciclabili.

Il display ultra-immersivo incontra il design sostenibile

Zenfone 11 Ultra sfoggia un display coinvolgente AMOLED da 6,78 pollici a 144 Hz potenziato dalla tecnologia Pixelworks, gli utenti possono usufruire di immagini vibranti che prendono vita grazie alla tecnologia LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) per migliorare l’efficienza energetica. Il design del telefono è altrettanto notevole, con un rapporto schermo/corpo del 94% ottenuto grazie a cornici significativamente ridotte.

Zenfone 11 Ultra è disponibile in quattro colori ispirati a paesaggi di tutto il mondo. I classici Skyline Blue e Eternal Black riflettono i cieli blu del giorno e neri della notte della Scandinavia, mentre Misty Grey e Desert Sand si ispirano rispettivamente alle mattine di San Francisco nebbia e alle dune di Tottori. La cover posteriore del telefono presenta il logo del 30° anniversario di ASUS a specchio su una finitura oleofobica opaca per una sensazione premium e il massimo comfort di presa.

Zenfone 11 Ultra è anche un vero campione di sostenibilità. La sua cornice ecologica è realizzata al 100% in alluminio riciclato e il suo display è composto per oltre un quinto da vetro riciclato, portando ASUS un passo avanti verso una catena di approvvigionamento circolare. ASUS ha ridotto del 94% l’uso della plastica per la confezione, utilizzando carta riciclata al 100% e inchiostri a base di soia.

Prestazioni ultra elevate supportate da una batteria più potente

Con prestazioni da vero e proprio concentrato di potenza, Zenfone 11 Ultra è dotato dell’ammiraglia Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform. Questa piattaforma all’avanguardia consente di operare senza problemi per qualsiasi attività, dalle sessioni di gioco intense al multitasking con facilità. Con 16 GB di RAM ad alte prestazioni e 512 GB di memoria interna, gli utenti possono contare su un dispositivo prestante in grado di gestire le attività AI senza sforzo e di offrire un gameplay fluido e una grafica coinvolgente.

Grazie alla CPU Snapdragon 8 Gen 3 e ad altri componenti notevolmente efficienti dal punto di vista energetico, nonché a una batteria più capiente da 5500 mAh rispetto al suo predecessore, ASUS ha migliorato la durata della batteria di Zenfone 11 Ultra del 26,5%. Questo miglioramento garantisce agli utenti un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi. Con oltre 26 ore di autonomia, Zenfone 11 Ultra stabilisce un nuovo standard di resistenza nel settore degli smartphone.

Il telefono è stato inoltre aggiornato per includere la funzionalità HyperCharge da 65 W per le massime prestazioni di ricarica, consentendo agli utenti di alimentare i propri dispositivi in modo rapido ed efficiente. Per una maggiore comodità, Zenfone 11 Ultra supporta la ricarica wireless tramite qualsiasi caricatore wireless compatibile con Qi.

Lo standard dell’ultra-imaging

Il sistema di fotocamere di Zenfone 11 Ultra è straordinario e ridefinisce la fotografia e la videografia su smartphone. La fotocamera da 50 MP è supportata da funzioni avanzate come lo stabilizzatore Gimbal ibrido 3.0 a 6 assi, la stabilizzazione video Super HyperSteady e la registrazione 3D surround OZO Audio. Questi elementi si combinano per offrire una qualità senza precedenti: queste tecnologie innovative assicura che i video rimangano privi di sfocature e vibrazioni, anche quando il telefono è in movimento, consentendo agli utenti di catturare scatti di qualità professionale senza alcuno sforzo.

A complemento dei progressi hardware, Zenfone 11 Ultra introduce diverse modifiche software per migliorare ulteriormente le sue capacità di imaging. La modalità AI Portrait Video offre un effetto di profondità di campo, aggiungendo un’estetica professionale ai video, mentre la regolazione manuale della messa a fuoco garantisce agli utenti un controllo creativo sulla narrazione visiva.

Il supporto dell’intelligenza artificiale migliora ulteriormente l’esperienza dell’utente, introducendo funzioni come HyperClarity e AI Object Sense, che aiutano a scattare immagini realistiche e a catturare ogni momento della vita. HyperClarity, attivata durante lo zoom, aumenta significativamente la nitidezza delle immagini grazie a modelli di apprendimento profondo, che ricostruiscono le immagini e aggiungono dettagli in base al riconoscimento AI.

Inoltre, la fotocamera frontale da 32 MP vanta prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione e un angolo più ampio, per garantire selfie straordinari anche in ambienti difficili.

La potenza dell’intelligenza artificiale

Zenfone 11 Ultra offre funzioni AI avanzate e sfrutta le potenti prestazioni AI on-device dello Snapdragon 8 Gen 3 per ridefinire il modo in cui gli utenti utilizzano i loro dispositivi. Grazie alle funzionalità di cancellazione AI del rumore, alimentate da tecniche computazionali di apprendimento, il telefono garantisce una qualità audio cristallina in tutti gli scenari, che si tratti di telefonate, chiamate di messaggistica istantanea o comunicazioni di gioco.

In primo luogo, il dispositivo introduce l’AI Call Translator, che consente la conversione istantanea del parlato in testo e la traduzione nella lingua preferita dall’utente. Grazie a sofisticati modelli di intelligenza artificiale, Zenfone 11 Ultra è in grado di comprendere le sfumature di contesto, facilitando la comunicazione senza soluzione di continuità attraverso le barriere linguistiche. La traduzione viene poi convertita in un’emissione vocale chiara, migliorando la comprensione e la connettività per gli utenti di tutto il mondo.

La funzione AI Wallpaper di Zenfone 11 Ultra consente agli utenti di creare sfondi personalizzati in base a 6 diverse indicazioni di stile. Con pochi comandi e l’algoritmo AI avanzato, gli utenti possono creare sfondi unici che riflettono il loro stile e la loro personalità, aggiungendo un tocco di individualità al loro dispositivo.

Un’altra caratteristica rivoluzionaria è la funzione AI Transcript, che offre la trascrizione sia in tempo reale, sia per i file vocali esistenti, grazie alla tecnologia AI avanzata. Con l’aiuto dello strumento di registrazione integrato nel telefono, è possibile acquisire e salvare facilmente le trascrizioni in locale senza doverle caricare su cloud, garantendo privacy e comodità.

Lo Zenfone 11 Ultra trasforma la gestione dei file con la ricerca semantica. Gli utenti possono cercare le foto nella galleria e nelle app installate utilizzando parole chiave, grazie all’apprendimento multimodale. Questa funzione intuitiva comprende i comandi in linguaggio naturale, supporta più lingue e la funzionalità offline. Inoltre, è integrata nelle impostazioni del telefono per un facile accesso, semplificando l’esperienza dell’utente durante la configurazione del telefono.

Con ASUS GlideX, gli utenti possono eseguire lo streaming di applicazioni dal telefono ad altri dispositivi come gli schermi dei PC. Questo strumento semplifica il trasferimento di file, migliora le chiamate in conferenza e consolida il controllo dei dispositivi. Il mirroring dello schermo del telefono sul PC consente di godersi i contenuti multimediali con la famiglia, gli amici e i colleghi. Un’altra applicazione che migliora la produttività è Phone Link, che consente di trasferire file tramite trascinamento, inviare messaggi di testo dal PC, gestire le chiamate e personalizzare le notifiche, ridefinendo l’esperienza smartphone-PC per una comodità e un’efficienza senza precedenti.

La presentazione di Zenfone 11 Ultra segna un’importante pietra miliare nell’innovazione degli smartphone, mostrando un dispositivo che incarna la perfetta fusione di tecnologia all’avanguardia, design sostenibile e prestazioni impareggiabili. Grazie a un’accurata miscela di elementi di design premium, funzionalità della fotocamera, funzioni AI e durata della batteria estesa, Zenfone 11 Ultra stabilisce un nuovo standard per ciò che gli utenti possono aspettarsi da uno smartphone di punta nel 2024 e oltre.

ASUS invita gli utenti a intraprendere un viaggio all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità con Zenfone 11 Ultra, dove ogni dettaglio è stato realizzato per migliorare l’esperienza dell’utente e avere un impatto positivo sul mondo.