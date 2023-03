Memorie DDR5: Kingston FURY arricchisce la gamma

Kingston FURY, la divisione ad alte prestazioni di Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, arricchisce la sua linea di memorie DDR5 con l’introduzione di Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM, un nuovo modulo di memoria overclockable server-class progettato per soddisfare le esigenze di elaborazione delle workstation di nuova generazione e dei desktop di fascia alta.

Per le piattaforme che utilizzano DDR5 DIMM Registered, le Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM offrono un’elevata larghezza di banda e una maggiore affidabilità che utenti come creatori, ingegneri e professionisti della scienza dei dati richiedono per soddisfare le esigenze di carico di lavoro delle applicazioni più recenti, il tutto senza sacrificare l’integrità dei dati e il grado di qualità superiore che si trovano nelle memorie di classe server. Le DIMM DDR5 Registered sono dotate di ECC on-die integrato nel componente di memoria DRAM e supportano l’ECC a livello di modulo, in grado di rilevare e correggere errori multi-bit.

Grazie al Plug N Play a 4800MT/s1, le RDIMM Kingston FURY Renegade Pro consentono agli utenti di eseguire automaticamente l’overclock senza dover modificare le impostazioni. Oppure permettono di scegliere tra uno dei kit a quattro e otto canali certificati Intel® XMP 3.0 e qualificati dalla scheda madre, con velocità fino a 6000MT/s e temporizzazioni, velocità e tensioni regolate in fabbrica.

“Kingston FURY è entusiasta di estendere la potenza delle DDR5 a coloro che necessitano di memorie ad alte prestazioni nella categoria delle workstation e dei desktop di fascia alta“, ha dichiarato Iwona Zalewska, DRAM business manager EMEA di Kingston. “Le RDIMM Kingston FURY Renegade Pro DDR5 proseguono l’eredità di oltre tre decenni di Kingston nella realizzazione di e una nuova linea di memorie overcloccabili di classe server sufficientemente affidabili per i più grandi data center del mondo“.

Le memorie DDR5RDIMM Kingston FURY Renegade Pro sono disponibili in moduli singoli con capacità fino a 32 GB, in kit da 4 con capacità fino a 128 GB e in kit da 8 con capacità fino a 256 GB. Testate al 100% sulla velocità e supportate da una garanzia limitata a vita e dalla leggendaria affidabilità di Kingston.

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM Codice prodotto Descrizione KF548R36RB-16 16GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade PnP KF548R36RBK4-64 64GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade PnP KF548R36RBK8-128 128GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Kit of 8) FURY Renegade PnP KF548R36RB-32 32GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade PnP KF548R36RBK4-128 128GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade PnP KF548R36RBK8-256 256GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Kit of 8) FURY Renegade PnP KF556R36RB-16 16GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade XMP KF556R36RBK4-64 64GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade XMP KF556R36RBK8-128 128GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Kit of 8) FURY Renegade XMP KF556R36RB-32 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade XMP KF556R36RBK4-128 128GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade XMP KF556R36RBK8-256 256GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (Kit of 8) FURY Renegade XMP KF560R32RB-16 16GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM FURY Renegade XMP KF560R32RBK4-64 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade XMP KF560R32RBK8-128 128GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (Kit of 8) FURY Renegade XMP

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM caratteristiche e specifiche :