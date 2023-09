STMicroelectronics premia EBV Elektronik, società Avnet, come “2022 Best Performing Distributor in EMEA”.

Nello specifico, EBV ha mostrato la più elevata crescita nelle vendite e i migliori risultati in termini di Demand Creation per ST, traguardi che sono valsi alla società il riconoscimento di distributore con le migliori prestazioni nell’area EMEA.

“Per il secondo anno consecutivo, EBV ha raggiunto il punteggio complessivo più alto nelle principali categorie dei nostri indicatori chiave di prestazione (KPI)“, ha affermato Frank Wolinski, VP Head of Channel Sales EMEA di ST. “Questo eccezionale livello di prestazioni è impressionante ed è il risultato di una stretta collaborazione basata sulla fiducia. Apprezziamo l’impegno di tutto il team EBV e la continua volontà di affermarsi e crescere con STMicroelectronics”.

STMicroelectronics premia EBV Elektronik a ragione

“I cinque anni che ci hanno visto nel ruolo di distributore leader nella Demand Creation di ST e, ora, il secondo anno di successo nel settore vendite, testimoniano il duro lavoro, le elevate competenze e l’approccio collaborativo messi in campo dai nostri team tecnico e commerciale“, ha affermato William Caruso, Presidente di EBV Elektronik. “Siamo molto orgogliosi di ricevere ancora una volta questo riconoscimento: la stretta collaborazione con ST continuerà a rafforzarsi anche nel 2023”.

Dal 2006 EBV è un partner di distribuzione di ST, specialista a livello mondiale nei semiconduttori, in grado di servire i clienti che operano in tutto lo spettro delle applicazioni elettroniche.