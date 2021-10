Arrow Electronics distributore EMEA dell’anno per NetApp

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ricevuto il NetApp Partner Award come distributore EMEA dell’anno. NetApp, azienda globale di software cloud-based e data-centric, assegna annualmente questi premi come riconoscimento degli investimenti e della collaborazione con i principali partner di canale. Per la prima volta nel 2021, gli award per i partner sono stati consegnati ai vincitori delle regioni EMEA e America Latina nel corso di un unico evento, trasformandola nella prima edizione transoceanica per la celebrazione dei partner NetApp. Arrow, come distributore, è stato selezionato tra molteplici candidati da una giuria interna che gli ha assegnato uno dei 15 prestigiosi award.

“Come vincitori del premio Distributore EMEA del 2021, il riconoscimento assegnato ad Arrow conferma la loro forte determinazione nel portare NetApp in nuovi mercati e aree di business con l’intero portfolio di NetApp – ha sottolineato Kristian Kerr, Vice President NetApp, Channel Sales, EMEA & LATAM. L’investimento che continuano a sostenere nella nostra offerta gli ha garantito una crescita in tutte le aree di business e siamo certi che, la visione strategica e il piano di ulteriore sviluppo dei prossimi anni consentirà loro una profonda evoluzione per consolidare la leadership di mercato con NetApp e con il più esteso eco-sistema di partner”.

Nel commentare il premio ricevuto, Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions nell’area EMEA, ha dichiarato: “Vincere ancora questo premio è un fantastico riconoscimento del duro lavoro e della collaborazione dei nostri team nell’intera regione. Lavorando insieme a NetApp, supportiamo tutti i nostri partner, aiutandoli a sbloccare nuove opportunità e a favorire la redditività”.