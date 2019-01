Più incentivi ai partner da Nutanix

Annunciato un ampliamento strategico del programma per estendere le opportunità a system integrator globali e distributori

Intenzionata ad ampliare il proprio business, Nutanix ha annunciato un’evoluzione strategica del proprio programma di canale Power to the Partner, ora aperto a VAD e integratori di sistema a livello globale.

Lanciato lo scorso agosto con lo scopo di fornire ai partner un’iniziativa vantaggiosa per distinguersi dai programmi tradizionali, il programma di canale messo a punto premia i partner in base agli investimenti in Nutanix stessa piuttosto che in base agli obiettivi di fatturato.

In linea con l’obiettivo iniziale di fornire benefici a tutti i propri partner, Nutanix offre ancora più vantaggi ai rivenditori e, allo stesso tempo, li estende a VAD e GSI. Tutto ciò segue il recente annuncio di Nutanix della collaborazione con Intel per consentire a GSI e VAD di essere più autonomi e offrire soluzioni infrastrutturali iperconvergenti con il proprio brand.

Nuove funzionalità, nuove opportunità

Tra le novità del programma una serie di nuove funzionalità messe a punto specificatamente da Nutanix per offrire ai VAD incentivi per aiutarli a capitalizzare facilmente le opportunità di mercato in ambito multi-cloud, multi-platform e multi-workload. I distributori possono ora sfruttare numerose risorse durante l’intero processo di vendita e facilmente ampliare e migliorare il proprio business con Nutanix.

I principali benefici per i VAD:

Un canale self-service per inserire quotazioni e ordini in modo più semplice grazie al nuovo Distributor Price Book

Integrazione Electronic Data Interchange (EDI) per fornire ai distributori un time-to-revenue più rapido con l’automazione del processo Quote-to-Cash

Nuovi incentivi per premiare i VAD per la loro focalizzazione, l’enablement e la gestione dei partner al livello Pioneer nelle aree geografiche commerciali più estese di Nutanix.

Power to the Partner si arricchisce inoltre del nuovo Influence Incentive Program, che premia i partner che hanno contribuito in modo significativo all’acquisto da parte di un cliente. I partner con una particolare influenza e relazione strategica con i clienti ma che non sono coinvolti nella transazione commerciale del deal, oggi possono ricevere un Influencer Incentive se sono partner di livello Scaler, Master o GSI autorizzati.

Inoltre, dal lancio iniziale di Power to the Partner, Nutanix ha definito ulteriormente le distinzioni tra i livelli di partnership per i rivenditori del programma. I partner godranno di sconti e prezzi su opportunità approvate che migliorano man mano che avanzano di livello nel programma. Grazie a queste nuove distinzioni tra i livelli, i partner beneficeranno di ulteriori vantaggi per aver investito tempo e risorse nella vendita delle soluzioni Nutanix.

A partire da Febbraio 2019, Nutanix fornirà licenze software XLAB ai partner Scaler e Master. Per essere più autonomi nella vendita dei prodotti Nutanix, i partner Scaler e Master potranno accedere a licenze complete per un’ampia gamma di soluzioni software Nutanix da utilizzare nei loro demo lab.

Come riferito in una nota ufficiale da Rodney Foreman, VP of Global Channel Sales, Nutanix: «Abbiamo lanciato Power to the Partner per garantire a tutti i nostri partner un accesso equo alle opportunità per evolvere e ampliare il proprio business. Da quando abbiamo presentato il nostro piano strategico, non abbiamo mai smesso di ascoltare e recepire i feedback dei nostri partner e ci siamo impegnati nel dar seguito ai loro suggerimenti per estendere il programma a tutti i partner, dai rivenditori ai GSI. Poiché il nostro obiettivo è aiutare i clienti a rinnovare i propri data center e adottare soluzioni multi-cloud, è fondamentale che ogni partner disponga degli strumenti necessari in tal senso».