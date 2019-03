BTicino propone adattatori e caricatori per smartphone e tablet di nuova generazione

L’offerta dei connettori e caricatori BTicino si amplia per adattarsi all’evoluzione delle tecnologie con l’introduzione di adattatori e connettori USB Tipo-C e di caricatori universali a induzione

La maggioranza dei produttori dei device immessi recentemente in commercio, smartphone e tablet in particolare, dispone di un alloggiamento per connettori Tipo-C, al posto dei classici Micro USB, allo scopo di migliorare l’esperienza utente. Tuttavia, per continuare a utilizzare i vari accessori ancora non compatibili con porte USB di Tipo-C, sono da ora disponibili gli adattatori USB Tipo-C BTicino, capaci di trasformare i connettori di Tipo-A in Tipo-C.

I nuovi adattatori USB Tipo-C BTicino

I connettori USB di Tipo-C offrono diversi vantaggi: multiuso, dimensioni compatte e reversibili, possono quindi essere inseriti da entrambi i lati senza senso di introduzione obbligato. Sono in grado di trasmettere dati, video, musica ed energia con una velocità di trasferimento dei dati sino a una velocità di 10 Gbit/s e supportano oltre 4K di risoluzione video in uscita.

Tipo-A – Tipo-C

I nuovi adattatori BTicino presentano da un lato una classica Presa USB Tipo-A (femmina), quella che normalmente è in dotazione ai PC, mentre al capo opposto si trova il connettore USB Tipo-C (maschio).

Questi adattatori supportano la funzione OTG (On The Go) per cui è possibile:

• Ricaricare dispositivi dotati di connettore femmina Tipo-C (Recharging);

• Sincronizzare i dispositivi compatibili (Sync);

• Trasferire o archiviare i dati direttamente su una memoria esterna, ad esempio una chiavetta o un disco esterno (Data Transfer USB-A USB-C OTG)

• Collegare direttamente al tablet o allo smartphone dispositivi con controller e tastiere USB (ad esempio Joy Stick).

Micro USB – Tipo-C

Per venire incontro alla crescente domanda BTicino ha reso disponibile anche un nuovo cavetto dotato da un capo di connettore USB Tipo-A maschio e dall’altro di connettore Micro USB e di adattatore USB Tipo C.

Wireless charger: appoggia e ricarica!

Nell’offerta BTicino è da oggi disponibile anche un nuovo caricatore/adattatore mobile a induzione, per ricaricare i dispositivi con lo standard di ricarica Qi con il solo contatto.

Il caricatore wireless BTicino dispone della funzione Fast Charger Ready, alimentando i dispositivi in modalità “ricarica rapida” laddove collegato ad alimentatori che supportino tale funzionalità.

Il caricatore wireless BTicino dispone di LED bianco di accensione e status di inizio ricarica e di un cavetto di alimentazione USB/MicroUSB di 1,2mt.

Il piano di ricarica tondo antigraffio, per salvaguardare la scocca del dispositivo da caricare, dispone di un bordino esterno antiscivolo progettato per mantenere fermo il dispositivo nella posizione di appoggio ed evitare cadute accidentali.

Il wireless changer universale integra l’offerta di analoghi dispositivi wireless da incasso presenti nelle linee civili BTicino: Living Now, Livinlight e Axolute.