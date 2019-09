OKI Europe stampa in digitale su abbigliamento e supporti rigidi

La nuova stampante digitale All-In-One Pro9541WT è una stampante digitale in formato A3+ per supporti trasferibili

OKI Europe ha annunciato il lancio della sua innovativa stampante digitale a toner per supporti transfer Pro9541WT, dotata di 5 stazioni colore, specificamente progettata per fornire alle aziende di stampa commerciale tutta la flessibilità necessaria per espandere le capacità di stampa.

Concepita per il settore della serigrafia e per quello della stampa tessile, la versatile stampante digitale consente di mantenere costi convenienti, pur offrendo colori brillanti, un bianco coprente e un nero intenso, sia per applicazioni su indumenti che su materiali rigidi, stampando su supporti trasferibili a caldo. Senza tempi di avvio o costi di configurazione e potendo stampare piccole tirature con volumi minimi anche di un solo elemento, è finalmente possibile realizzare progetti altamente personalizzati. Questo rende Pro9541WT una soluzione ideale per stampatori commerciali, produttori di materiale per merchadising e le nuove attività del settore.

Grafiche di qualità per applicazioni di tutti i tipi

Questo dispositivo è in grado di sfruttare appieno la stampa CMYK + bianco, generando colori vivaci dalle tonalità impeccabili e con una grafica nitida, sia sull’abbigliamento che sui tessuti (inclusi il cotone, la tela di nylon, il poliestere, la pelle e il feltro). L’innovativa tecnologia di stampa su supporti transfer di Pro9541WT le consente, inoltre, di realizzare grafiche di qualità elevata su superfici rigide in ceramica, materiale acrilico, vetro, metallo, smalto e legno. La sua estrema flessibilità rende questa soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni, da abbigliamento e t-shirt personalizzati ad articoli quali tazze, cappellini, borse, sottobicchieri, decorazioni per pareti e molto altro.

La tecnologia di stampa LED digitale, in abbinamento al toner bianco di OKI, è in grado di fornire una risoluzione 1.200 x 1.200 dpi, per offrire una grafica precisa e dettagliata anche su superfici scure. Facile da utilizzare grazie alla possibilità di stampare in formati fino all’A3+ da 13″ x 19″, la stampante Pro9541WT realizza, con costi contenuti, grafiche extra-large o interi fogli di loghi, senza la necessità di una manutenzione quotidiana e con un elevato risparmio di tempo e denaro per i processi di stampa.

Testata e approvata per l’utilizzo con la nuova stampante digitale per supporti transfer Pro9541WT, la carta EXOstencil Screen Prep Paper (creata dal produttore di carta per supporti transfer a caldo Neenah Performance Materials) offre un’alternativa semplice, ecologica e a due soli passaggi rispetto ai telai utilizzati nella stampa serigrafica. L’utilizzo di questa carta elimina la necessità di utilizzare le sostanze chimiche e le emulsioni richieste nel processo, oltre alle ore di tempo perse per l’asciugatura, riducendo in maniera significativa tempi e costi di produzione, ma senza compromessi in termini di risultati. Secondo quanto dichiarato in una nota ufficiale da Shu Watanabe, Vice President Industry Print, OKI Europe: «La combinazione della pionieristica e intuitiva tecnologia LED digitale OKI a 5 colori con il supporto speciale EXOstencil Screen Prep Paper, privo di qualsiasi sostanza chimica, non solo riduce i tempi di produzione, ma rende anche il processo più ecocompatibile, pulito e con un basso livello di manutenzione richiesta».