TeamSystem Communication: lo sviluppo del canale nel 2020 passerà dalla formazione

TeamSystem Communication ha in programma di sviluppare ulteriormente i processi di partnership, puntando particolarmente sulla formazione del canale, con l’obiettivo di arrivare a coinvolgere un numero doppio di rivenditori rispetto all’anno che si sta per concludere

TeamSystem Communication, la Società del gruppo TeamSystem focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, annuncia la propria strategia di canale per il 2020, che prevede di ampliare significativamente il numero di rivenditori ed investire, in particolare, una quantità di risorse ancora maggiori sulla formazione dei propri partner.

Focus sul training e sulla formazione

Per aiutare i propri reseller a far comprendere ai loro clienti i benefici offerti dalla tecnologia VOIspeed nell’ambito dei processi di digitalizzazione delle imprese e supportarli al fine di implementarla al meglio, TeamSystem Communication mette da tempo a loro a disposizione un ampio ventaglio di attività dedicate alla formazione, che nel corso del prossimo anno verranno decisamente ampliate e potenziate. Tra queste si distinguono corsi specifici sulle configurazioni dei terminali e dei gateway, training sulla UI VOIspeed, consulenze marketing dedicate, nonché webinar tecnici e commerciali.

“In un mercato sempre più predisposto al cloud, le possibilità d’integrazione offerte dalla nostra soluzione e l’esperienza d’uso che offre la sua UI rappresentano degli straordinari punti di forza, che sarebbero, però, destinati a rimanere sulla carta se non potessimo contare su una rete di rivenditori proattivi e competenti – ha affermato Antonio Pucci, Responsabile Canale Indiretto di TeamSystem Communication -. È per questa ragione che nel 2020 non ci limiteremo a proseguire sulla strada già intrapresa, ma dedicheremo ancora più energie alla formazione e ricerca di partner desiderosi di raccogliere le opportunità e le sfide che il processo di digitalizzazione in atto sta facendo emergere, con l’obiettivo, sicuramente ambizioso, ma raggiungibile, di raddoppiare il numero di rivenditori attivi”.

VOIspeed UCloud: 100% made in Italy

In grado di vantare una struttura SaaS multiprocesso unica nel suo genere, VOIspeed UCloud mette a disposizione una tecnologia proprietaria peer to peer che permette di offrire i servizi di centralino in Cloud anche con linee telefoniche tradizionali, nonché una evoluta UI che consente di gestire in modo semplice e immediato una completa gamma di strumenti in grado di rivoluzionare il modo di lavorare delle imprese e dare un decisivo impulso alla loro digitalizzazione.