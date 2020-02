Captivate sceglie l’offerta SD-WAN di GTT

Captivate migliora la sicurezza e la disponibilità di rete per fornire contenuti video in tempo reale su 11.600 schermi per ascensori e lobby in 1.700 edifici in Nord America

GTT Communications, operatore di rete globale che fornisce alle aziende internazionali una gamma completa di servizi di cloud networking, ha annunciato che Captivate ha selezionato i servizi gestiti SD-WAN di GTT per migliorare la sicurezza e la disponibilità della sua rete, e fornire contenuti video in tempo reale a circa 1.700 edifici di prestigio in tutto il Nord America.

L’accordo, della durata di quattro anni, comprende un’implementazione multifase di servizi negli attuali edifici presidiati da Captivate e consentirà l’aggiunta di nuovi siti man mano che i servizi di Captivate si espanderanno.

L’offerta SD-WAN di GTT permette a Captivate di trasmettere ai propri clienti contenuti video da una piattaforma centralizzata, che consente di offrire loro un servizio più flessibile e reattivo, siano essi proprietari, gestori o inserzionisti. Il servizio SD-WAN di GTT è configurato con connettività a banda larga dedicata per ciascun edificio, insieme all’accesso wireless 3G / 4G per offrire prestazioni di rete ottimizzate e una maggiore resilienza.

“La soluzione SD-WAN di GTT trasforma il business di Captivate supportando flussi di dati in tempo reale tra gli edifici dei nostri clienti, i partner pubblicitari, i fornitori di contenuti e le applicazioni cloud coinvolte nella trasmissione”, commenta Del McPhetridge, Vice President of Operation di Captivate. “Con l’aumento dei contenuti live, gli aggiornamenti e lo streaming video on demand richiedono un uptime del 100%. Abbiamo scelto GTT per le prestazioni del suo servizio SD-WAN, la copertura della sua rete IP Tier 1, il supporto fornito dal suo centro di controllo della rete (NOC – Network Operation Center) e la sua comprovata esperienza nei servizi gestiti.”

“Collegare le persone negli ascensori e nelle reception degli edifici di tutto il Nord America per visualizzare notizie, informazioni e contenuti sponsorizzati in tempo reale, esemplifica le potenzialità di GTT”, ha affermato Rick Calder, presidente e CEO di GTT. “Con questa implementazione SD-WAN di GTT su larga scala, ci impegniamo a garantire il successo continuo di Captivate in qualità di innovatore leader nel settore dei media digitali e della pubblicità.”

TechChoice, azienda di consulenza tecnologica e partner di canale GTT, ha svolto un ruolo di supporto nella finalizzazione di questo contratto per il servizio gestito SD-WAN.

“Siamo lieti di mettere la nostra esperienza al servizio di Captivate per aiutarla a scegliere la migliore soluzione di rete in grado di farle raggiungere i suoi obiettivi tecnologici”, ha affermato Paul Storella, fondatore di TechChoice. “In collaborazione con GTT abbiamo progettato la rete più scalabile, agile e diversificata che consente alla piattaforma di contenuti video di Captivate di raggiungere un nuovo livello di prestazioni di cui beneficeranno i suoi clienti.”