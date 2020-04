Arrow Electronics distribuisce le soluzioni Actifio

L’accordo tra Arrow e Actifio supporta i rivenditori che lavorano con le aziende italiane oggi ancora più focalizzate sull’accelerazione dei processi di trasformazione digitale

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, ha siglato un accordo di distribuzione in Italia con Actifio, pioniere del multi-cloud Copy Data Management.

L’accordo è già attivo in DACH (Germania, Austria, Svizzera), Benelux, Iberia, Francia, Regno Unito e Irlanda ed ha l’obiettivo di supportare i rivenditori Arrow, mettendo a loro disposizione una data platform che facilita le organizzazioni nella gestione e nella crescita dei loro dati, in ambienti sia ibridi che multi-cloud, riducendo i costi infrastrutturali (storage e compute) e di esercizio, accelerando al tempo stesso anche il time to market.

Chi è Actifio

Actifio è una delle più potenti ed estese soluzioni di Copy Data Management oggi presente sul mercato, in grado di aiutare le aziende a tenere il passo con la velocità del business.

Tutte le organizzazioni, anche quelle italiane, oggi si trovano a dover gestire la crescita esponenziale dei dati, con costi associati sempre più onerosi. Al contempo hanno bisogno di una tecnologia su cui poter contare per accedere alle informazioni in maniera immediata, sia in ambienti on-premise che in cloud. Con Actifio, le aziende possono contare su una soluzione totalmente software, indipendente dall’hardware, in grado di gestire i dati nell’interezza del loro ciclo di vita mediante le funzioni di creazione e gestione delle loro copie.

Francesca Cieloscuro, Regional Sales Director di Actifio Italia, ha dichiarato: “Pochi mesi fa abbiamo aperto l’ufficio italiano al fine di espandere le nostre strategie commerciali e siamo oggi felici di poter collaborare con un distributore di così alto valore. Arrow si impegna da anni a fornire ai rivenditori le soluzioni sul mercato tecnologicamente più avanzate e altamente innovative, al fine di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Insieme, abbiamo già chiuso opportunità importanti su organizzazioni large enterprise, mediante la collaborazione di integratori anche globali.”

Le aziende si trovano a gestire quantità di dati sempre più elevate e in crescita continua. Per stare al passo con l’innovazione, queste organizzazioni devono poter utilizzare nuove tecnologie che possano garantire conservazione intelligente (mediante consumi ed effort di esercizio minimi) e immediatezza di utilizzo, al fine di poter realmente abilitare la trasformazione digitale, anche attraverso iniziative DevOps, supportando la resilienza e le migrazioni verso ambienti multi-cloud.

“Il nostro accordo con Actifio ci consente di ‘armare’ i rivenditori che serviamo con un’unica, potente piattaforma multi-cloud che garantisce ridondanza e disponibilità continua dei dati, anche in caso di calamità”, sottolinea Michele Puccio, Sales Director di Arrow Enterprise Computing Solutions Italia. “Actifio è una soluzione multi-cloud indipendente totalmente software, quindi flessibile, scalabile e agile, che la rende a prova di futuro”.