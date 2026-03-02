secsolutionforum 2026 sbarca a Bologna insieme a Urban Tech

La mostra-convegno, organizzata da Ethos Media Group, abbinerà a una vetrina espositiva di eccellenza un programma gratuito e accreditato di formazione e aggiornamento di altissimo livello. Riunirà i protagonisti dell’universo security e cybersecurity a BolognaFiere da mercoledì 7 a giovedì 8 ottobre, mentre Urban Tech si terrà dal 7 al 9 ottobre. secsolutionforum 2026 sarà un’opportunità per approfondimenti su soluzioni e tecnologie di ultima generazione, focus normativi (norme, regolamenti nazionali e comunitari, privacy, cyber e norme tecniche), tavole rotonde sui mercati verticali e sui temi di attualità del settore.

Una vera “piazza” di incontro per i professionisti della cybersecurity e della sicurezza fisica in tutte le sue declinazioni: dalla videosorveglianza all’antintrusione, dal controllo accessi all’antincendio, fino alla sicurezza integrata. Coinvolgerà progettisti, impiantisti, system integrator, installatori, vendor e utilizzatori finali, in ambito pubblico e privato.

Urban Tech 2026, organizzato da A151 srl, è il primo hub fieristico europeo sulla gestione intelligente delle città, degli agglomerati urbani, delle comunità urbane e dei territori per affrontare e trovare soluzioni a mobilità, traffico, pendolarismo, infrastrutture, sicurezza, innovazione, digitalizzazione, telecomunicazioni, connettività, risorse, energia, sostenibilità e ambiente.

È composto da diversi saloni e conferenze internazionali quali Wireless & Towers 2026 (infrastrutture, tecnologie, attrezzature e servizi per telecomunicazioni, broadcasting, satcom), Traffic 2026 (gestione del traffico, infrastrutture, smart roads, soluzioni per il parcheggio), E-Charge 2026 (EV charging industry) ed E-Tech Europe 2026 (batterie e sistemi per la mobilità elettrica).

In contemporanea si terranno Saie 2026 (edilizia e costruzioni, organizzata da Senaf), Fleet Manager Academy (gestione delle flotte, organizzata da Econometrica e Uvet Events) e Asphaltica 2026 (pavimentazione e costruzione stradale, organizzata da Siteb).

“Con l’edizione 2026 secsolutionforum compie un passo importante, innestando il proprio format in un ecosistema particolarmente ricettivo e su un terreno tematico comune – dichiara Andrea Sandrolini, Ceo di Ethos Media Group – Al nostro format hanno aderito negli anni le più importanti associazioni di riferimento per i professionisti, le imprese, i manager impegnati nei mondi complementari della sicurezza fisica e logica, e i principali player del settore. Per il 2026 abbiamo già ricevuto adesioni entusiastiche da parte di partner che si sono riconosciuti in un progetto con ottime prospettive di successo e sviluppo”.

“secsolutionforum 2026 si inserisce alla perfezione in un contesto più ampio destinato a creare forti sinergie – dichiara Marco Pinetti, direttore di A151 srl – La sicurezza è infatti un aspetto fondamentale nell’ambito delle diverse soluzioni integrate alla gestione intelligente delle città”.