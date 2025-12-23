AI Game Plan supporta i partner TD SYNNEX nell’accelerare l’adozione dell’AI presso i clienti

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, ha lanciato AI Game Plan, parte di Destination AI: una nuova esperienza di workshop guidata dai partner, pensata per aiutare le organizzazioni a tradurre le opportunità dell’intelligenza artificiale in risultati di business concreti.

Secondo il Direction of Technology report di TD SYNNEX, giunto alla sua quarta edizione annuale, il 45% dei partner indica come principale sfida nell’implementazione di soluzioni AI la capacità di tradurre l’AI in valore di business specifico per il cliente. AI Game Plan nasce per colmare questo divario, mettendo i partner nelle condizioni di guidare la conversazione sull’AI con clienti enterprise e mid-market attraverso un’esperienza interattiva che individua le aree di opportunità all’interno del business in cui implementare soluzioni di intelligenza artificiale.

I vantaggi di AI Game Plan

Attraverso l’esperienza AI Game Plan, i partner accompagnano i clienti in un workshop strutturato in tre fasi — discovery, scoring e activation. Insieme, partner e clienti identificano i principali pain point aziendali in cui l’AI può contribuire a ridurre le criticità e migliorare l’efficienza. I casi d’uso vengono quindi valutati e prioritizzati in base a fattori quali fattibilità, impatto e allineamento strategico. La sessione si conclude con una shortlist di due o tre iniziative AI ad alto valore, allineate al budget, e con una roadmap chiara di 90 giorni per l’implementazione.

All’interno del framework di enablement Destination AI™ di TD SYNNEX, AI Game Plan si affianca all’ampia suite di servizi a valore aggiunto dell’azienda, che include iniziative e servizi specifici per area geografica, progettati per accelerare l’adozione e il successo dell’AI per vendor e partner. L’offerta è particolarmente indicata per i partner appartenenti ai livelli “AI Ready” o “AI Expert” del sistema di profiling dei partner di Destination AI™, che già investono tempo e risorse nello sviluppo di opportunità legate all’AI.

«Una delle principali sfide nell’utilizzo efficace dell’intelligenza artificiale è definire le priorità e individuare dove applicarla all’interno del business, massimizzando al contempo il ritorno sugli investimenti», ha dichiarato Sergio Farache, Chief Strategy and Technology Officer di TD SYNNEX. «Con AI Game Plan, mettiamo i nostri partner in condizione di facilitare engagement AI ripetibili e orientati ai risultati, attraverso un’esperienza di workshop coinvolgente che aiuta i clienti a passare dalla semplice curiosità a risultati concreti».

Enrico Bussolati, Data-AI Practice Leader di TD SYNNEX Italy ha commentato: «AI Game Plan è una valida metodologia che TD SYNNEX sviluppa insieme ai Partner, basandosi su un workshop interattivo che parte da una fotografia del posizionamento, delle competenze e degli obiettivi comuni di business. L’obiettivo è tradurre l’AI in soluzioni e servizi abilitanti in grado di creare un vantaggio competitivo e un ROI dimostrabile nei confronti degli End User. La strutturazione del workshop permette un’analisi completa E2E della catena del valore partendo dai Dati attraverso l’AI in un percorso che prevede l’integrazione dei progetti e dei casi d’uso ideati, in un più ampio e scalabile contesto IT aziendale».

«Nel supportare i nostri clienti nel percorso di adozione dell’AI, AI Game Plan ci offre un framework chiaro per individuare dove l’intelligenza artificiale può avere un impatto reale», ha commentato Marty Mackey, VP, Sales and Marketing di CMA Technology Solutions. «L’approccio strutturato rende più semplice guidare i clienti attraverso casi d’uso potenziali, adattati alle loro esigenze di business, e concentrarsi sulle opportunità che contano davvero. Il supporto di TD SYNNEX ci ha aiutato a portare chiarezza e slancio nelle prime conversazioni sull’AI».