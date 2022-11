Armis lancia il suo APEX Manage Program

Armis, azienda specializzata nella visibilità e sicurezza degli asset, ha annunciato l’Armis Partner Experience (APEX) Manage Program, un programma di partner appositamente creato per i Managed Service Provider (MSP) e i Managed Detection and Response Provider (MDR). Il programma APEX Manage è un’evoluzione del programma APEX lanciato da Armis un anno fa e ha l’obiettivo di elevare e arricchire i service provider con un approccio moderno alla creazione di servizi di investigazione, rilevamento, ricerca delle minacce e correzione informatica su ogni asset in ogni ambiente.

Nell’ultimo anno, il programma APEX è cresciuto significativamente in tutto il mondo. Il canale Armis copre ora oltre cento paesi in tutto il mondo. Dall’inizio del programma sono stati formati e certificati oltre 2.000 professionisti commerciali e tecnici, con un aumento del 200% delle opportunità identificate dai partner.

Come sottolineato in una nota ufficiale da David Creed, VP Worldwide Service Providers di Armis: «Armis sta costruendo un potente ecosistema di service provider che può aiutare gli MSP e gli MDR a far evolvere le loro attività in modo altamente differenziato, consentendo loro di aumentare l’efficienza e ridurre le spese generali. Il nostro obiettivo è fornire un workbench multi-tenant pronto all’uso che non richieda alcuno sforzo ingegneristico, né alcun investimento di capitale, né l’aggiornamento delle competenze del personale. Questo consente agli MSP e agli MDR di offrire rapidamente e facilmente ai loro clienti una visione unificata e completa della superficie di attacco digitale della loro organizzazione, consentendo agli utenti finali di migliorare la sicurezza informatica».

Armis Asset Intelligence Platform è la piattaforma di asset intelligence più completa del settore, in grado di fornire una visibilità unificata degli asset e una sicurezza superiore per tutti i tipi di asset, tra cui: IT, IoT, OT, IoMT, cloud e cellular-IoT, gestiti o non gestiti. L’Armis Asset Intelligence Engine – la più grande knowledgebase di risorse al mondo – sta monitorando oltre tre miliardi di dispositivi, in crescita.

Come affermato da Justin Bajko, Co-Fondatore e VP, Strategy and Business Development di Expel: «In Expel puntiamo a rendere la sicurezza facile da capire, da usare e da migliorare. Grazie alla nostra partnership con Armis, siamo in grado di portare avanti questo obiettivo e di avere un enorme impatto sulle strategie di sicurezza delle organizzazioni».

A sua volta, come fatto sapere da Preston Duren, Vicepresidente del Comitato per la sicurezza e l’igiene del lavoro Operazioni di cybersecurity presso Fortified Health Security: «Per le organizzazioni sanitarie che serviamo, la cybersecurity ha assunto un’importanza cruciale a sostegno dell’efficace erogazione della sicurezza e dell’assistenza ai pazienti. Armis comprende le particolari sfide che le organizzazioni sanitarie devono affrontare, considerando i dispositivi connessi in continua espansione su cui si fa affidamento per monitorare e curare i pazienti. La capacità dell’azienda di identificare con precisione i dispositivi medici, le vulnerabilità dei dispositivi e le minacce attive è una componente chiave dei nostri servizi gestiti IoMT».

Fornito come piattaforma SaaS agentless, Armis si integra perfettamente con le infrastrutture IT e di sicurezza esistenti per fornire rapidamente l’intelligenza contestuale necessaria a migliorare la sicurezza informatica di un’organizzazione, senza interrompere le operazioni o i flussi di lavoro in corso. Affidato alle aziende Fortune 100 di tutto il mondo, Armis aiuta i clienti a proteggersi da rischi operativi e informatici invisibili, ad aumentare l’efficienza, a ottimizzare l’uso delle risorse e a innovare in modo sicuro con nuove tecnologie per far crescere il proprio business.

Infine, come concluso da Adrian Alonso, Practice Director di TEKsystems Global Services: «Il nostro team è impegnato ad anticipare proattivamente le tendenze e a creare soluzioni che consentano alle imprese di capitalizzare il cambiamento. Nel mondo degli asset connessi e della cybersecurity, il cambiamento è l’unica costante. Siamo orgogliosi della nostra partnership con Armis, che ci permette di unire le nostre competenze reali per risolvere le sfide tecnologiche e di business che i nostri clienti stanno vivendo su scala globale».