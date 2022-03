EikonTech investe nel mercato spagnolo

EikonTech, società che offre a clienti e trading desk una gamma di soluzioni per il programmatic advertising tra cui la DSP di Zeta (ex Rocket Fuel/Sizmek), ha annunciatola nomina di Ignacio Arenillas de Chaves y de la Iglesia a Sales Director di Eikontech per la Spagna.

Ignacio arriva in EikonTech forte di una consolidata esperienza di oltre 20 anni nel settore del performance marketing, della pubblicità digitale e del business development. Come Sales Director Spagna la responsabilità del manager sarà quella di seguire l’intero mercato spagnolo, gestendo un team di consulenti in continua espansione, che si occuperanno di supportare le agenzie nell’utilizzo della DSP e dei prodotti della suite EikonTech, e consolidando la presenza dell’azienda in un’area di forte crescita per il business tramite nuovi accordi con i publisher locali.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Davide Tarabelloni, MD EMEA di EikonTech: «Fin dall’arrivo sul mercato spagnolo a marzo 2020, la crescita di EikonTech sul mercato iberico è stata vertiginosa. In soli due anni abbiamo registrato un aumento del fatturato del 30. Siamo sicuri che Ignacio sarà un grande valore aggiunto e un’ottima guida per la nostra squadra di preparati consulenti e sales, supportando al meglio i clienti e portando risultati di business concreti in Spagna».

Negli ultimi dieci anni Ignacio Arenillas de Chaves y de la Iglesia ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità presso GroupM, in cui è entrato nel 2011 in qualità di MD di Quisma Spain, la performance unit di GroupM, posizionando in un solo anno la sede spagnola al secondo posto per risultati dopo l’headquarter. Dal 2017 ha gestito in toto i servizi digitali (Search, Social, Programmatic, AdOps, SEO e Analytics) per le 5 agenzie di GroupM (Mindshare, Mediacom, Wavemaker, Msix e Mediterranea), in qualità di Service Director [m]PLATFORM Spain, coordinando il lavoro di oltre 80 professionisti.

Laureato in marketing e business management, ha iniziato la propria carriera in Mccann Erickson come Account Executive Internazionale per brand di fama come Coca Cola e Fanta. È entrato nel settore del marketing digitale e del performance marketing nel 2000, prima in Antevenio e poi in Canalmail, dove ha continuato a perfezionare le proprie competenze di business developer, gestendo progetti per clienti come L’Oréal, Philips, Ing Direct e molti altri. Nel 2002 ha creato la task force Global Field Marketing Consulting e dal 2007 ha rivestito il ruolo di Sales Director in TradeDoubler Spain, prima di approdare in GroupM.

Come concluso dallo stesso Ignacio Arenillas de Chaves y de la Iglesia: «Sono entusiasta di avere l’opportunità di guidare la squadra di professionisti di EikonTech in Spagna e di collaborare ad accrescere la reputazione e le performance del business su questo mercato emergente. Credo fortemente nelle potenzialità e nella validità dei prodotti e delle soluzioni di Programmatic Buying che EikonTech offre e il mio obiettivo sarà quello di trasmettere questo valore anche alle aziende spagnole che vogliono avere successo nell’era digitale».