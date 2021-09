Franco Villani, AD di BTicino, è il nuovo Vicepresidente di Federcostruzioni

Franco Villani, Amministratore Delegato di BTicino, è entrato a far parte del Consiglio Generale di Federcostruzioni, Federazione di Confindustria che riunisce le categorie produttive di tutto il mercato edile ed infrastrutturale, per un totale di 100 Associazioni di settore e circa 30.000 imprese.

In qualità di Vicepresidente in rappresentanza del Socio Ordinario ANIE per la filiera “Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili”- insieme agli altri membri nominati all’unanimità dall’Assemblea – Villani affiancherà la neoeletta Presidente Paola Marone per il periodo 2021-2025.

“Il modo migliore di portare al mercato ed ai consumatori l’innovazione in questo settore – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di BTicino, cui è stata assegnata la delega alla Tecnologia per l’Edificio – è quello di fare sistema fra Filiere convergenti nella progettazione e realizzazione degli edifici”.